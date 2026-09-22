Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài, 5 món nội thất có thể khiến bạn hối hận khi dọn nhà

Căn nhà mới với những món đồ hợp xu hướng luôn mang đến cảm giác hào hứng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều gia chủ mới nhận ra rằng một món nội thất đẹp khi mới mua chưa chắc là lựa chọn thuận tiện để sử dụng lâu dài.

Bề mặt dễ bám dấu tay, chất liệu khó làm sạch hay thiết kế khiến bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ đều có thể làm tăng thời gian dọn dẹp. Đặc biệt, với gia đình có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc thường xuyên nấu nướng, những bất tiện này càng dễ bộc lộ.

Sofa vải xù, nhung

Sofa bọc nhung hoặc các loại vải có bề mặt xù, nhiều kết cấu tạo cảm giác mềm mại, ấm áp và thường được sử dụng để tạo điểm nhấn cho phòng khách. Tuy nhiên, bề mặt nhiều sợi cũng có thể giữ bụi, lông thú cưng và các vụn nhỏ lâu hơn so với những loại vải trơn.

Các vết bẩn trên sofa vải cũng cần được xử lý tương đối sớm. Nếu chà không đúng cách, vết bẩn có thể lan rộng hoặc khiến bề mặt vải thay đổi màu sắc.

Với gia đình ưu tiên sự tiện lợi, những loại vải có bề mặt tương đối phẳng, khả năng chống bám bẩn hoặc có lớp bọc tháo rời để giặt sẽ dễ chăm sóc hơn. Nếu vẫn yêu thích sofa nhung, gia chủ nên đặt ở khu vực ít tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn và ánh nắng mạnh.

Bàn trà mặt kính

Bàn trà bằng kính tạo cảm giác nhẹ và giúp phòng khách trông thoáng hơn. Nhưng ưu điểm về mặt thẩm mỹ cũng đi kèm một nhược điểm khá rõ: mọi dấu vân tay, vệt nước, bụi mịn hay vụn thức ăn đều dễ hiện trên bề mặt.

Sau một buổi sinh hoạt, mặt bàn có thể nhanh chóng xuất hiện các vệt bẩn khiến gia chủ phải lau thường xuyên nếu muốn giữ vẻ sáng bóng.

Nếu không muốn mất nhiều thời gian chăm sóc, có thể cân nhắc bàn gỗ, đá hoặc các vật liệu có bề mặt ít thể hiện dấu vết sử dụng hơn. Quan trọng là lựa chọn loại vật liệu phù hợp với cường độ sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa vào hình ảnh khi trưng bày.

Phụ kiện màu đen nhám

Vòi nước, tay nắm tủ hay các phụ kiện màu đen nhám tạo vẻ hiện đại và cá tính cho không gian. Tuy nhiên, ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, bề mặt tối màu có thể làm các vệt cặn khoáng, giọt nước khô hoặc dấu tay trở nên dễ nhận thấy.

Việc vệ sinh cũng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên tùy tiện sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc vật liệu chà xát vì có thể làm ảnh hưởng lớp hoàn thiện bề mặt.

Nếu khu vực sử dụng thường xuyên bị bắn nước, gia chủ nên cân nhắc cả yếu tố dễ vệ sinh khi chọn màu và chất liệu phụ kiện, thay vì chỉ quan tâm đến kiểu dáng.

Kệ bếp mở

Kệ mở giúp căn bếp trông thoáng và tạo điều kiện để trưng bày bát đĩa, ly cốc hoặc các món đồ trang trí. Nhưng đổi lại, đồ dùng được đặt trên kệ phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh.

Trong quá trình nấu nướng, hơi nước, dầu mỡ và bụi có thể bám lên bề mặt kệ cũng như các vật dụng bên trên. Điều này đồng nghĩa gia chủ phải vệ sinh kệ thường xuyên hơn và có thể cần rửa lại một số đồ dùng trước khi sử dụng nếu để lâu.

Với gia đình nấu ăn hằng ngày, hệ tủ có cánh sẽ thuận tiện hơn trong việc hạn chế bụi và dầu mỡ bám trực tiếp vào đồ dùng. Tủ cánh kính cũng là một lựa chọn nếu gia chủ muốn vừa bảo quản vừa trưng bày vật dụng.

Đá cẩm thạch đánh bóng

Đá cẩm thạch tự nhiên với đường vân đặc trưng có thể tạo điểm nhấn sang trọng cho mặt bàn hoặc đảo bếp. Tuy nhiên, đây không phải vật liệu có thể sử dụng mà không cần quan tâm đến việc bảo dưỡng.

Tùy loại đá và điều kiện sử dụng, bề mặt có thể nhạy cảm với một số chất có tính axit và dễ xuất hiện vết ố, xước hoặc dấu hiệu ăn mòn nếu không được chăm sóc đúng cách. Vì vậy, các khu vực thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm, nước sốt hay gia vị cần được vệ sinh sớm khi xảy ra sự cố.

Nếu yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của đá nhưng ưu tiên khả năng sử dụng hằng ngày, gia chủ có thể tìm hiểu thêm các loại vật liệu có độ bền và yêu cầu bảo dưỡng phù hợp hơn với nhu cầu.

Nội thất suy cho cùng không chỉ cần đẹp khi mới hoàn thiện căn nhà mà còn phải phù hợp với cách gia đình sinh hoạt mỗi ngày. Một món đồ có thể rất đẹp trên ảnh nhưng nếu đòi hỏi vệ sinh, bảo dưỡng quá thường xuyên, sự bất tiện sẽ dễ bộc lộ sau vài tháng sử dụng. Vì vậy, trước khi mua, nên cân nhắc cả thời gian chăm sóc, độ bền và điều kiện sử dụng thực tế để lựa chọn phù hợp.