Người đàn ông ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Bị tuyên phạt tù chung thân ở cấp sơ thẩm, người này tiếp tục làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tăng hình phạt lên tử hình vì cho rằng mức án đã tuyên quá nhẹ.