Dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác làm giả đặc sản Lạng Sơn, bán hàng trăm đơn hàng

Sáng 26/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin về vụ việc khách hàng đặt mua khâu nhục đóng hộp được quảng cáo là đặc sản Thất Khê, Lạng Sơn nhưng nhận sản phẩm có thành phần không như quảng cáo.

Hình ảnh sản phẩm nghi giả mạo đặc sản khâu nhục Thất Khê, Lạng Sơn.

Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp mang nhãn “Bát Khâu Nhục Lạng Sơn” như thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo Báo cáo số 829 ngày 25/10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, tài khoản Facebook “Đặc sản Khau Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food” đăng bán sản phẩm, hiển thị số điện thoại 0969.774.666 và địa chỉ tại Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dữ liệu vận chuyển cho thấy hàng được gửi từ khu vực Hà Nội, không phải Lạng Sơn. Đến thời điểm xác minh, đường link bán hàng và số điện thoại trên đều không thể truy cập, liên lạc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, qua phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng bước đầu xác định Lê Đức Tùng, Giám đốc và người đại diện Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, có địa chỉ tại đường Phúc Diễn, phường Phú Diễn, Hà Nội, là người liên quan đến vụ việc.

Khoảng tháng 9/2026, Tùng tìm hiểu công thức chế biến khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên trên mạng xã hội, đồng thời đặt mua nguyên liệu, dụng cụ đóng hộp như thịt lợn, chân giò và hộp thiếc. Ban đầu, Tùng chỉ đạo nhân viên chế biến chân giò lợn để đóng hộp thành sản phẩm khâu nhục. Tuy nhiên, do sản phẩm tiêu thụ chậm, Tùng nhận thấy nhiều người rao bán khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp trên mạng xã hội nên chuyển hướng kinh doanh.

Biết Thất Khê là địa phương có truyền thống với món khâu nhục, Tùng sử dụng ChatGPT thiết kế nhãn mác “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, sau đó đặt in và gửi về công ty để thay nhãn cho các sản phẩm đã sản xuất trước đó.

Trong tháng 9/2026, Tùng chỉ đạo nhân viên sản xuất 500 sản phẩm mang nhãn này để bán qua mạng xã hội. Sau khi thay nhãn, sản phẩm nhận được nhiều đơn hàng, với tổng cộng 150 sản phẩm được bán ra thị trường.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, nhiều khách hàng phản hồi không tốt và trả lại sản phẩm. Đến ngày 2/10/2026, Tùng dừng sản xuất và tiêu hủy số sản phẩm còn tồn. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm liên quan.

Qua rà soát, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xác định toàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất, chế biến khâu nhục đóng hộp, gồm: HTX Mai Sao Lạng Sơn (Masa Foods), tại xã Nhân Lý; HTX Tradi Foods, tại thôn Hùng Sơn, xã Tràng Định; và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng, tại khu 2, xã Thất Khê. Trong đó, HTX Mai Sao Lạng Sơn đang tạm dừng hoạt động khoảng một tháng để di chuyển địa điểm sản xuất.

Ngoài ra, tỉnh có 5 cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp của HTX Tradi Foods và HTX Mai Sao tại các địa điểm đăng ký kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn phường Kỳ Lừa, phường Tam Thanh và HTX thương mại và dịch vụ Tràng Các tại xã Khánh Khê. Trên địa bàn còn có các cơ sở nhỏ lẻ chế biến khâu nhục theo phương thức truyền thống, bán trực tiếp dưới dạng bát, không đóng hộp.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, các sản phẩm khâu nhục đóng hộp được sản xuất tại những cơ sở trên địa bàn đều có thông tin nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định.

Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh theo dõi, kiểm soát thông tin sai sự thật về đặc sản khâu nhục Lạng Sơn.

Trước đó, một khách hàng tại Hưng Yên đặt mua combo 4 hộp khâu nhục được quảng cáo là đặc sản Thất Khê với cam kết “không ngon trả lại hàng”. Tuy nhiên, khi mở sản phẩm, khách hàng phát hiện bên trong có xương chân giò và bì lợn, không giống kỳ vọng từ nội dung quảng cáo. Bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng hay địa chỉ nhà sản xuất, trong khi đơn hàng được gửi từ Hà Nội.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến nghị người dùng cẩn trọng khi mua sắm qua mạng xã hội. Với các cơ sở kinh doanh, dù sử dụng công cụ AI để thiết kế nhãn mác, người kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.