Dùng chất nhuộm màu công nghiệp vào riềng xay, chủ cơ sở bị đề nghị truy tố

Tang vật và nơi sản xuất riềng xay sử dụng chất nhuộm màu công nghiệp. Ảnh: CAHP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (SN 1988, trú tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/6/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay do Tài làm chủ tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói, chờ đưa đi tiêu thụ; 7,8 kg chất Vàng O (Auramine O) cùng máy móc, dụng cụ sản xuất. Số riềng xay bị thu giữ được định giá 27,1 triệu đồng.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, mẫu riềng xay thành phẩm có chứa Vàng O. Đây là chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

Tại Cơ quan điều tra, Tài khai nhận biết Vàng O không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm, có hại cho sức khỏe người sử dụng nhưng vẫn sử dụng để tạo màu cho riềng xay. Cụ thể, Tài pha chất này với nước nghệ rồi xay cùng riềng nhằm tạo màu vàng bắt mắt, tránh thâm đen, giúp sản phẩm dễ tiêu thụ. Riềng sau khi xay được đóng túi, bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Qua vụ việc, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyệt đối không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.