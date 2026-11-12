Dừng chân ở Top 10, 'Người đẹp biển' Hoa hậu Việt Nam 2026 trân trọng những điều đã nhận được

Niềm hạnh phúc đặc biệt trên quê hương Hải Phòng

Tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh (sinh năm 2006) được xướng tên trong Top 10 và đoạt danh hiệu "Người đẹp biển". Trước đêm thi, Mai Linh đặt nhiều kỳ vọng và tự nhủ phải nỗ lực hết mình.

Dù vậy, kết quả đạt được vẫn khiến cô bất ngờ. “Cảm xúc đầu tiên của mình là bất ngờ. Mình đã đặt nhiều kỳ vọng, nhưng không nghĩ bản thân sẽ có được niềm vui từ một danh hiệu”, Mai Linh chia sẻ.

Bùi Mai Linh tự tin trình diễn trong phần thi áo dài tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn là cô được đón nhận danh hiệu "Người đẹp biển" ngay trên quê hương Hải Phòng. Với Mai Linh, đây là cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của quê hương đến đông đảo công chúng: “Là một người con đất Cảng, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể góp một phần nhỏ bé để lan tỏa vẻ đẹp của quê hương đến với mọi người".

Mai Linh hiện theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Cô từng thực hiện nghiên cứu khoa học về phẩm giá của người thu gom rác phi chính quy, được trình bày tại hội thảo quốc tế ICSEED 2026. Bên cạnh việc học, nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện và chương trình thiện nguyện.

Dù hạnh phúc với kết quả, Mai Linh không giấu những tiếc nuối khi dừng chân ở Top 10. Cô thừa nhận, khi đã dành nhiều tâm huyết cho một hành trình, ai cũng mong muốn bản thân có thể tiến xa hơn. “Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, mỗi hành trình đều có một điểm kết thúc riêng và điều quan trọng là mình đã sống hết mình với những gì mình lựa chọn”, nữ sinh chia sẻ.

Bùi Mai Linh nhận danh hiệu "Người đẹp biển" tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ cô gái thiếu tự tin đến phiên bản bản lĩnh hơn

Nhìn lại thời điểm đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Linh nhận thấy, bản thân đã thay đổi nhiều trong suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống. “Trước đây, mình là một cô gái có nhiều mong muốn, nhiều ước mơ nhưng đôi khi vẫn còn thiếu tự tin và chưa thực sự hiểu rõ giới hạn cũng như khả năng của bản thân”, cô kể.

Cuộc thi đã đưa Mai Linh ra khỏi môi trường quen thuộc, buộc cô đối diện với những thử thách mới, học cách lắng nghe và tiếp nhận góp ý. Những trải nghiệm ấy giúp nữ sinh hiểu rõ hơn về bản thân, đồng thời nhận thức được trách nhiệm của người trẻ khi nhận được sự quan tâm từ công chúng.

“Mình nhận ra rằng, vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua diện mạo hay những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, mà còn nằm ở tri thức, lòng nhân ái, sự tử tế và cách chúng ta đối xử với những người xung quanh”, Mai Linh chia sẻ.

Bùi Mai Linh trân trọng từng khoảnh khắc được tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhắc đến những người đồng hành, Mai Linh dành lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là mẹ và bác, những người luôn yêu thương, động viên và ủng hộ cô vô điều kiện.

Nữ sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô tại ĐH Kinh tế Quốc dân, bạn bè và những người đã dõi theo, cổ vũ, tiếp thêm động lực cho mình. Cô đặc biệt cảm ơn Ban tổ chức, Ban Quản lý thí sinh cùng những người bạn đã góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ.

“Có thể mình chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn đã trở thành một phiên bản can đảm hơn, bản lĩnh hơn và biết mình muốn hướng đến những giá trị nào trong tương lai”, Mai Linh chia sẻ.