Dựng cầu tre tạm đưa quan tài qua dòng lũ dữ

Ngày 17/9, ông Hà Công Chính, Trưởng thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chính quyền địa phương và hàng chục người dân mới làm cầu tạm qua suối Tếch để vượt dòng lũ đưa tang người quá cố.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng những ngày qua đã khiến nhiều khu vực vùng cao tỉnh Thanh Hóa bị chia cắt cục bộ, nước lũ dâng cao cuồn cuộn đổ về các khe suối.

Cầu tre được người dân thôn Thành Lâm dựng tạm để đưa người quá cố dòng suối Tếch.

Đúng thời điểm này, ngày 16/9, một gia đình ở thôn Thành Lâm có người qua đời. Thiên tai ập đến khiến tuyến đường duy nhất dẫn ra nơi chôn cất bị chặn đứng bởi dòng suối Tếch đang dâng cao, nước chảy siết hung dữ.

Trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn và để kịp giờ đưa tang người quá cố, chính quyền thôn cùng gia đình đã lập tức huy động sự trợ giúp từ cộng đồng. Ngay trong mưa gió, khoảng 40 người dân địa phương đã tức tốc tập trung, xắn tay chặt tre, gặt gỗ để kết thành một cây cầu dã chiến bắc ngang dòng suối.

Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ thi công khẩn trương dưới cơn mưa nặng hạt, cây cầu tre tạm đã hoàn thành, đảm bảo độ vững chắc cần thiết. Ngay sau đó, hàng chục người dân cùng gia quyến đã đội mưa, cẩn trọng khiêng quan tài vượt qua dòng nước lũ cuồn cuộn, đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng an toàn.

Giữa thiên tai khắc nghiệt, hình ảnh cây cầu tre nối liền đôi bờ suối lũ không chỉ giải quyết bài toán cấp bách trước mắt, mà là một câu chuyện ấm áp nghĩa tình đồng bào, tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt nghĩa tình xóm giềng của người dân vùng cao Thanh Hóa.