Dựng cầu tạm vượt suối, đưa người quá cố về nơi an nghỉ giữa mưa lũ ở Thanh Hóa

Ngày 17/9, ông Trần Duy Tiến - Chủ tịch UBND xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa - cho biết sáng 15/9, bà Hà Thị Tớp (63 tuổi, trú xã Pù Luông) qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Người dân ở Thanh Hóa phải dựng cầu tạm vượt suối để đưa người quá cố về nơi an nghỉ.

Sau khi gia đình làm lễ theo phong tục, dự kiến 8h ngày 16/9 sẽ đưa bà đi chôn cất. Tuy nhiên, những ngày trước đó, mưa lớn khiến nước tại suối Tếch, đoạn dẫn ra khu nghĩa trang, dâng cao và chảy xiết, không thể đi qua. Trong khi đó, theo phong tục của đồng bào Thái, người qua đời không thể để lâu trong nhà.

Trước tình huống cấp thiết, Ban công tác mặt trận thôn Thành Lâm báo cáo chính quyền xã, xin phép dựng một cây cầu tạm vượt suối để phục vụ việc đưa tang.

Sau khi được xã chấp thuận, thôn Thành Lâm đã huy động khoảng 40 người trong thôn chặt tre, luồng và dựng cầu vượt suối. Sau khoảng 2 giờ, cây cầu hoàn thành.

Để bảo đảm an toàn, sau khi dựng xong, những người tham gia làm cầu đã trực tiếp đi qua kiểm tra độ chắc chắn trước khi đoàn đưa tang di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, chiều 16/9, gia đình đã đưa được người thân về nơi an nghỉ cuối cùng một cách chu toàn, trang nghiêm.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Thanh Hóa, theo báo cáo của UBND xã Kim Tân (Thanh Hoá), đến sáng 17/9, địa phương xảy ra 1 điểm sạt lở đất tại thôn 5 Thành Kim, khu vực sạt lở chưa gây thiệt hại về người và tài sản, chỉ ảnh hưởng đến an toàn của 1 hộ gia đình.

Mưa lớn liên tục khiến mực nước sông Bưởi trên báo động 3, nước sông tràn qua mặt đê Thạch Định gây ngập lụt nhà ở của 1.077 hộ gia đình với 4.424 nhân khẩu tại 9 thôn.

Trước tình hình nước lũ ngày càng dâng cao, từ đêm ngày 16 đến rạng sáng 17/9, xã Kim Tân tổ chức sơ tán tập trung 11 hộ với 23 nhân khẩu tại thôn 2 Thạch Định, vị trí sơ tán tại Trạm y tế Thạch Định và Trường Tiểu học Kim Tân và trường THCS Kim Tân (phân hiệu Thạch Định). Ngoài ra trên địa bàn hiện có 717 hộ với 3.123 khẩu tại 6 thôn hiện đang bị chia cắt do mưa lũ.