Dựng cầu tạm giữa vùng sạt lở, 172 học sinh trở lại trường an toàn

Ngày 21/9, UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, toàn bộ 172 học sinh ở khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đã trở lại trường an toàn, ổn định học tập, ăn nghỉ tại các điểm trường bán trú.

Học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi sạt lở đã trở lại trường, ổn định học tập và sinh hoạt tại khu bán trú tối 20/9. Ảnh: Y.N.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/9, một lượng lớn đất đá từ trên núi sạt xuống khu vực phía ngoài bản Huồi Pai (cũ), vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối khu vực Huồi Pai và Cha Lúm với bên ngoài, khiến hơn 1.000 người dân bị cô lập.

Ngay sau đó, xã Yên Na huy động các lực lượng kiểm tra hiện trường, cảnh báo người dân và lập chốt tại khu vực sạt lở. Trong khi tuyến 543C chưa thể lưu thông, địa phương mở tuyến đường tạm dài hơn 1km vòng qua khe Chà Hạ, đồng thời dựng 2 cầu tạm qua suối.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân khẩn trương dựng cầu tạm qua suối. Ảnh: C.A.

Sáng 20/9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Na cùng người dân lên rừng chặt cây mét, vận chuyển về khu vực suối làm cầu. Các lực lượng phát quang, gia cố và lắp đặt cầu tạm để tạo lối đi cho người dân.

Nhờ tuyến đường và cầu tạm, việc đi lại từng bước được khôi phục, tạo điều kiện đưa học sinh vùng bị chia cắt trở lại trường.

Người dân và học sinh qua cầu tạm sau khi tuyến đường bị chia cắt do sạt lở. Ảnh: Y.N.

Trong số 172 học sinh có 64 học sinh tiểu học và 108 học sinh THCS. Đến cuối ngày 20/9, toàn bộ các em đã được đưa trở lại trường an toàn.

UBND xã Yên Na cho biết, khu vực đỉnh núi Pu Pai vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Địa phương đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động máy móc, nhân lực khắc phục điểm sạt lở trên tuyến 543C.

Do lượng đất đá sạt xuống lớn, việc khắc phục cần thêm thời gian. Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước khôi phục giao thông.