Dùng camera nghiệp vụ ghi nhận, 'phạt nguội' gần 50 xe dừng đỗ quanh phố cổ Hà Nội

Vi phạm tái diễn

Ngày 19-10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố cổ, tập trung phát hiện, xử lý hành vi dừng, đỗ phương tiện trái quy định, gây cản trở giao thông.

Các tổ công tác trực tiếp kiểm tra những khu vực có nhiều phương tiện ra vào, đặc biệt tại các bãi trông giữ xe, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê trên các tuyến phố như Hàng Tre, tuyến "Ba Nhất" Tràng Thi và khu vực quanh các bệnh viện. Đây là những địa điểm thường xuyên có nhu cầu đón, trả khách, giao nhận hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm về dừng, đỗ phương tiện.

Dù có biển cấm, song, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định vẫn diễn ra

Thực tế cho thấy, dù nhiều tuyến đường đã được bố trí biển cấm dừng, đỗ, một bộ phận lái xe vẫn cố tình vi phạm. Có trường hợp dừng xe để chờ khách, đón người hoặc giao dịch trong thời gian ngắn nhưng không quan tâm đến quy định và ảnh hưởng đối với các phương tiện khác. Đáng chú ý, tình trạng này vẫn xuất hiện ở những tuyến phố có mặt đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông cao, nơi chỉ một phương tiện dừng sai vị trí cũng có thể gây cản trở dòng xe.

Nhiều lái xe dù biết bị cấm vẫn tùy tiện dừng đỗ xe ô tô, gây cản trở giao thông

Khu vực phố cổ Hà Nội có đặc điểm là nhiều tuyến đường nhỏ, không gian lưu thông hạn chế, trong khi hoạt động kinh doanh, sinh hoạt và nhu cầu đi lại diễn ra liên tục. Cùng với người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn, khu vực này còn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm, sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Lượng phương tiện lưu thông vì thế luôn ở mức cao, từ xe máy, ô tô cá nhân đến taxi và xe phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải. Trong điều kiện đường phố chật hẹp, việc bảo đảm trật tự dừng, đỗ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng lưu thông của toàn tuyến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra lưu động, phát hiện vi phạm liên quan đến dừng đỗ phương tiện sẽ ghi nhận, xử lý

Khi ô tô tùy tiện dừng, đỗ, phần đường dành cho các phương tiện đang lưu thông bị thu hẹp. Xe phía sau buộc phải giảm tốc độ, chuyển hướng hoặc chờ đợi để vượt qua, khiến dòng phương tiện dễ bị ùn ứ, nhất là vào những khung giờ đông người. Tình trạng này còn có thể ảnh hưởng đến các tuyến đường kết nối, làm tăng thời gian di chuyển và gây khó khăn cho hoạt động đi lại, kinh doanh của người dân.

Đáng nói, một số lái xe vẫn có tâm lý chỉ dừng trong thời gian ngắn nên không gây ảnh hưởng đáng kể. Nhưng với những tuyến phố có mặt cắt nhỏ, lượng phương tiện đông, việc dừng xe dù chỉ trong vài phút cũng có thể làm gián đoạn dòng lưu thông. Nếu nhiều phương tiện cùng tùy tiện dừng, đỗ, tình trạng ùn tắc càng dễ phát sinh.

Sử dụng camera chuyên dụng để ghi nhận, xử "nguội" phương tiện dừng đỗ sai quy định, tránh trường hợp lái xe chối cãi

Vi phạm không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông mà còn tác động đến trật tự đô thị, làm giảm sự thông thoáng và mỹ quan đường phố. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm thường xuyên đón khách du lịch, việc duy trì đường phố thông thoáng, an toàn còn góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện.

Thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 1 đã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, tình trạng dừng, đỗ sai quy định trên nhiều tuyến phố quanh khu vực phố cổ đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện những trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến xe kinh doanh vận tải, taxi và phương tiện đưa đón người. Điều này cho thấy một bộ phận lái xe chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm, vẫn đặt sự thuận tiện cá nhân lên trên yêu cầu bảo đảm giao thông chung, dù quy định và biển báo cấm đã được thể hiện rõ ràng.

Tăng cường ghi hình, xử lý nghiêm vi phạm

Trong đợt kiểm tra ngày 19-10, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở, nhân viên trông giữ xe và khách đến giao dịch chấp hành quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các chủ bãi trông giữ phương tiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê được yêu cầu ký cam kết không để xảy ra vi phạm về dừng, đỗ xe.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15 đến 19-10-2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý trực tiếp tại hiện trường 38 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ xe; đồng thời ghi hình, thu thập tài liệu làm căn cứ xử lý "nguội" đối với gần 50 trường hợp khác.

Các trường hợp vi phạm đều bị ghi nhận, xử lý để răn đe

Bên cạnh việc bố trí lực lượng tuần tra trực tiếp, CSGT tăng cường sử dụng hệ thống camera AI và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận hành vi vi phạm, phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, nhất là tại những địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ sai quy định hoặc nơi khó bố trí lực lượng thường trực. Đồng thời cũng nâng cao công tác giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Vi phạm được xử lý, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để lái xe không tái phạm

Đối với phương tiện dừng, đỗ kéo dài, gây cản trở giao thông nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc không thể liên lạc với người điều khiển, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định. Trường hợp cần thiết, các đơn vị tổ chức cẩu kéo phương tiện để giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm và công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ trái quy định, nhất là những phương tiện vi phạm nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc tài xế cố tình vắng mặt. Công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, bãi trông giữ xe nâng cao trách nhiệm cũng tiếp tục được chú trọng.

Hình ảnh ghi nhận rõ ràng, sắc nét nên tài xế buộc phải ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành biển báo, không tùy tiện dừng, đỗ để đón trả khách, chờ người hoặc giao nhận hàng hóa tại những vị trí không được phép. Mỗi lái xe cần nhận thức rõ rằng việc chấp hành quy định không chỉ giúp tránh bị xử lý mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm xử lý vi phạm dừng đỗ, gây cản trở giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các "điểm nghẽn" về TTAGT và TTĐT

Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực phố cổ đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng chức năng cùng ý thức tự giác của người dân. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để sự tùy tiện của một số cá nhân ảnh hưởng đến việc đi lại của số đông là giải pháp cần thiết để duy trì đường phố thông thoáng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên địa bàn Thủ đô.