Đối chiếu dữ liệu giám sát với thực tế tuần gác

Thông tư số 83/2026/TT-BXD quy định tiêu chí chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Thông tư 83/2026/TT-BXD quy định sử dụng dữ liệu camera, GPS và thiết bị giám sát để kiểm tra, đối chiếu hoạt động tuần gác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu camera, GPS hoặc các thiết bị giám sát khác (nếu có) được đưa vào quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác tuần gác đường sắt. Việc nghiệm thu không chỉ căn cứ vào kiểm tra trực tiếp, quy trình tác nghiệp và hồ sơ ghi chép mà còn phải đối chiếu dữ liệu giám sát với lịch phân công, biểu đồ tuần gác và tình hình thực tế tại hiện trường.

Đối với công tác tuần đường, cơ quan kiểm tra phải đối chiếu biểu đồ tuần đường với biên bản giao nhận ban, thông tin tại các trạm chắn, trực ban chạy tàu ga và dữ liệu camera, GPS để đánh giá tính chính xác của hoạt động tuần đường. Việc bố trí nhân sự cũng phải phù hợp với dữ liệu giám sát trong thời gian nghiệm thu.

Bên cạnh đó, nội dung báo cáo về tình trạng đường và công việc đã xử lý phải được kiểm tra với thực tế tuyến đường, hồ sơ bảo dưỡng và khắc phục sự cố liên quan.

Với công tác tuần gác cầu, hầm, dữ liệu giám sát được sử dụng để đối chiếu nội dung ghi chép trong sổ sách với tình trạng thực tế công trình. Trong đó, việc kiểm tra cầu tập trung vào các kết cấu chịu lực, bộ phận chủ yếu như mố, trụ, gối, dầm và những vị trí có dấu hiệu bất thường.

Đối với hầm đường sắt, các hạng mục cần chú trọng gồm cửa hầm, vỏ hầm, nền đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và những vị trí có dấu hiệu bất thường.

Từ năm 2027, hoạt động tuần gác đường sắt được giám sát bằng dữ liệu camera, GPS kết hợp kiểm tra thực tế, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ và chất lượng bảo trì.

Tăng cường giám sát nhân viên gác đường ngang, cầu chung

Không chỉ áp dụng với công tác tuần đường, cầu, hầm, Thông tư 83 còn quy định sử dụng dữ liệu camera, GPS trong kiểm tra, giám sát hoạt động gác đường ngang và cầu chung.

Theo đó, việc kiểm tra gác đường ngang được thực hiện trực tiếp tại nhà gác, tập trung vào nhân sự, lịch phân công, sổ giao nhận ca, sổ nhật ký và hồ sơ quản lý. Nội dung ghi chép phải được đối chiếu với dữ liệu camera, GPS hoặc thiết bị giám sát khác để kiểm tra việc bố trí nhân sự và tình trạng thực tế của công trình.

Đối với cầu chung, việc kiểm tra tập trung vào bố trí nhân sự gác cầu, hoạt động điều tiết giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu; tình trạng cầu, luồng sông, phương tiện thủy cũng như hoạt động của thiết bị cảnh báo, tín hiệu phòng vệ, chắn cầu và phương tiện thông tin liên lạc.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của nhân viên làm nhiệm vụ. Nhân viên tuần đường, tuần gác cầu, hầm phải thực hiện đúng tuyến, tần suất, thời gian, phạm vi và nội dung công việc; không bỏ ca, bỏ vị trí hoặc bỏ sót nội dung kiểm tra. Nhân viên gác đường ngang, cầu chung phải duy trì trực gác, thực hiện đúng thao tác đóng, mở chắn, sử dụng tín hiệu và các biện pháp phòng vệ.

Đặc biệt, các hư hỏng, diễn biến bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu như xói lở, nứt, biến dạng kết cấu cầu; thấm, nứt, đá rơi, ngập nước trong hầm; chướng ngại tại đường ngang hoặc nguy cơ uy hiếp an toàn cầu chung phải được phát hiện, báo cáo và thực hiện biện pháp phòng vệ, xử lý theo quy định.

Việc kết hợp kiểm tra trực tiếp với đối chiếu dữ liệu camera, GPS giúp kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần gác, từ bố trí nhân sự đến thời gian, phạm vi và nội dung công việc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn chạy tàu.