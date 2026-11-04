Dùng bút sắc 'vạch trần' tin giả

Từ học sinh chuyên Lý đến ngòi bút chính luận

Từ Hà Nội, một tin vui vừa truyền về Quảng Trị. Tại lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 cấp trung ương, tỉnh Quảng Trị đoạt 1 giải tập thể xuất sắc và 4 giải cá nhân. Trong đó, trung úy trẻ Đỗ Đặng Anh gây chú ý khi vinh dự nhận giải C.

Chia sẻ kết quả vừa đón nhận, trung úy Đặng Anh không giấu được niềm vui. Anh cho biết, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút sự tham gia của nhiều cây viết chuyên nghiệp, dạn dày kinh nghiệm. Là một người trẻ, mới thử sức trong lĩnh vực viết lách, anh không dám đặt mục tiêu quá cao. Vì thế, khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải chính là kỷ niệm không bao giờ quên đối với mình.

Trung úy Đỗ Đặng Anh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận những thông tin đúng, chuẩn - Ảnh: T.L

Lớn lên cùng niềm đam mê những con số và phép tính, Đặng Anh từng cho rằng viết lách không phải thế mạnh của bản thân. Qua năm tháng rèn giũa trong môi trường đào tạo của ngành, anh nhận ra: “Hiểu đúng một vấn đề thôi thì chưa đủ, còn phải biết diễn đạt sao cho người khác cùng hiểu”. Vì thế, Đặng Anh bắt đầu thử sức ở một địa hạt mới. Kỹ năng viết của anh được trau dồi từ những bài viết đầu tiên dưới mái trường, rồi trở nên sắc sảo hơn qua các cuộc thi trong lực lượng.

Trên hành trình tôi rèn, chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thu hút Đặng Anh. Sự quan tâm ấy càng nhân lên sau khi anh trở về quê hương, công tác tại Công an xã Cam Lộ. Sâu sát với cơ sở, trung úy trẻ nhận ra một số người dân vẫn đang lúng túng trước “ma trận” tin giả. Do chưa kiểm chứng thông tin và thiếu kỹ năng nhận diện, một số người đã vô tình tương tác, lan truyền thông tin sai sự thật. “Mình cần có trách nhiệm giúp người dân gạn đục, khơi trong thông tin trên mạng xã hội”, trung úy Đặng Anh nghĩ.

Đưa tin đúng đi nhanh hơn

Để đẩy lùi tin giả, trung úy Đặng Anh đã xác định điều quan trọng trước hết là phải hiểu tường tận bản chất của nó. Vì thế, anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, sách báo. Khi phát sinh những luồng dư luận, vụ việc phức tạp trên không gian mạng liên quan đến địa bàn hoặc đời sống người dân, trung úy Đặng Anh luôn dành thời gian nghiên cứu, phân tích thấu đáo bản chất sự việc.

Nhờ quá trình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ thực tiễn, trung úy Đặng Anh khá thuận lợi khi thử sức với cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Anh vận dụng chính tư duy khoa học tự nhiên và ngòi bút chính luận được tôi rèn để “bóc trần” từng thủ đoạn của đối tượng xấu.

Theo Đặng Anh, thứ nguy hiểm nhất trên mạng xã hội là “tin giả khoác áo thật”. Với loại thông tin này, kẻ xấu thường pha trộn thật giả, hoặc lấy một phần sự việc có thật nhưng cắt ghép bối cảnh, giật tít sai lệch, lồng ghép những nội dung có dụng ý xấu nhằm gây hoang mang, chia rẽ. Để phản bác thành công, người viết không được né tránh, mà phải nhìn nhận trực diện, phân tích tường tận sự việc bằng các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, sắc bén, có căn cứ và sức thuyết phục.

Ngoài nhận diện và phản bác, tác phẩm dự thi 3 kỳ mang tên “Khi tin giả khoác áo thật” của trung úy Đặng Anh thuyết phục hội đồng giám khảo bằng nhiều giải pháp phù hợp. Theo anh, muốn đẩy lùi tin giả, cách tốt nhất là đưa tin đúng, tin thật đến với người dân nhanh hơn một bước. Đó cũng chính là cách làm của Công an xã Cam Lộ trong thời gian qua. Với quyết tâm cao, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Không chỉ gần gũi, lắng nghe tiếng nói Nhân dân, nhiều hoạt động, phong trào đã được Công an xã Cam Lộ tổ chức. Từ đây, lực lượng chức năng và người dân gần gũi nhau hơn. Tin tưởng các anh, mỗi lần gặp thông tin trôi nổi, chưa kiểm chứng, người dân không còn ngại ngần liên lạc, phản ánh.

Trung tá Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã Cam Lộ cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ thế, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn ngày càng ổn định. “Giải thưởng mà trung úy Đỗ Đặng Anh vừa nhận tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa qua là một trong những kết quả ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt là nhân lên tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của những cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết”, trung tá Nghị khẳng định.