Dùng bột mì làm thực phẩm chức năng giả, 3 đối tượng bị khởi tố

Bột mì được đóng vào các viên nang giả làm thực phẩm chức năng. Ảnh: CAHP

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, ngày 27/7/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại tổ dân phố Tử Lạc, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất các sản phẩm gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu. Toàn bộ tang vật được niêm phong để phục vụ điều tra, giám định.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc, thuê địa điểm, tuyển nhân công để tổ chức sản xuất và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý. Hoạt động tại cơ sở được chia thành từng công đoạn: đóng bột vào viên nang; đóng lọ, hộp, dán tem nhãn; đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên liệu dùng để đóng vào viên nang hoàn toàn là bột mì. Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng nhiều loại tem nhãn, ghi những công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, sau đó bán với giá từ 150.000 - 240.000 đồng/hộp. Dù được giới thiệu có công dụng khác nhau, các sản phẩm đều sử dụng cùng một loại nguyên liệu, chỉ khác tem nhãn.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, cả 5 mẫu sản phẩm được trưng cầu giám định đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ hành vi của từng bị can, các cá nhân liên quan, số lượng hàng đã tiêu thụ và số tiền thu lợi. Những người có thông tin về việc mua bán các sản phẩm nêu trên được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng để cung cấp, phục vụ công tác điều tra.