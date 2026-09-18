Dùng bồn cầu bao nhiêu năm, nhiều người vẫn không biết ý nghĩa thật sự của 2 nút này

Thông thường, nút nhỏ tương ứng với chế độ xả ít nước, phù hợp khi chỉ cần xả nhẹ. Nút lớn kích hoạt lượng nước nhiều hơn, thường được sử dụng khi cần lực xả mạnh hơn.

Ở một số mẫu bồn cầu, hai mức phổ biến vào khoảng 3 lít và 6 lít nước mỗi lần xả. Tuy nhiên, dung tích thực tế phụ thuộc vào từng sản phẩm và thiết kế của nhà sản xuất.

Việc phân chia hai chế độ nhằm giúp người dùng lựa chọn lượng nước phù hợp thay vì sử dụng mức xả lớn trong mọi trường hợp.

Bồn cầu có 2 nút xả đang ngày càng phổ biến - Ảnh: Internet

Có nên nhấn cả hai nút cùng lúc?

Hai nút không được thiết kế với mục đích phải nhấn đồng thời để tăng lực xả. Với hệ thống xả kép thông thường, người dùng chỉ cần lựa chọn một trong hai chế độ phù hợp.

Cố dùng nút nhỏ khi cần lượng nước lớn cũng chưa chắc giúp tiết kiệm. Nếu chất thải không được cuốn hết và phải xả thêm lần nữa, tổng lượng nước sử dụng có thể nhiều hơn so với việc chọn đúng chế độ ngay từ đầu.

Ngược lại, sử dụng nút lớn cho mọi lần xả cũng làm mất đi ý nghĩa tiết kiệm nước của thiết kế hai nút.

Một thói quen khác là giữ nút thật lâu vì cho rằng nước chảy càng nhiều thì bồn cầu càng sạch. Với hệ thống hoạt động bình thường, điều này thường không cần thiết.

Nếu bồn cầu thường xuyên phải giữ nút lâu mới xả được hoặc nước vẫn tiếp tục chảy sau khi xả, nên kiểm tra van xả, phao và các bộ phận bên trong.

Bồn cầu 2 nút xả được thiết kế để tiết kiệm nước, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng - Ảnh: Internet

Đừng đoán chức năng dựa vào vị trí nút

Không phải bồn cầu nào cũng bố trí hai nút giống nhau. Vì vậy, không nên mặc định nút bên trái hay bên phải tương ứng với một chế độ xả nhất định.

Thông thường, phần nút nhỏ hơn sẽ dành cho mức xả ít nước, còn nút lớn hơn tương ứng với mức xả nhiều nước. Một số sản phẩm còn sử dụng ký hiệu hoặc biểu tượng để phân biệt.

Nếu không chắc chắn, cách chính xác nhất là kiểm tra ký hiệu trên nút hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sử dụng đúng hai chế độ không chỉ giúp bồn cầu hoạt động theo đúng thiết kế mà còn hạn chế lượng nước không cần thiết trong mỗi lần xả, đặc biệt với những gia đình có nhiều người sử dụng.