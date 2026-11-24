Hiện trường vụ nổ do khí ga trên đường Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Facebook: Công an tỉnh Phú Thọ)

Kiểm tra khi thay bình, khóa van sau khi nấu

Trong khuyến cáo đăng trên Facebook, Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý các gia đình mua bình gas tại cơ sở uy tín, đặt bình thẳng đứng ở nơi thông thoáng, xa nguồn nhiệt và không chắn lối thoát nạn. Mỗi lần thay bình, cần yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín của van, dây dẫn và các mối nối. Thay dây dẫn, van điều áp khi hư hỏng hoặc đến hạn.

Khi nấu, cần trông chừng bếp để tránh thức ăn trào làm tắt lửa trong khi gas vẫn thoát ra. Nếu bếp không bắt lửa, dừng đánh lửa, khóa nguồn cấp gas theo hướng dẫn của thiết bị và kiểm tra nguyên nhân trước khi dùng lại. Nấu xong, khóa van bình.

Có mùi gas, tránh lửa và tia lửa điện

Khi ngửi thấy mùi gas, báo ngay cho người xung quanh. Trong khu vực nghi có rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa, bật hoặc tắt thiết bị điện, cắm hoặc rút phích cắm hay dùng điện thoại. Chỉ khóa van bình và mở cửa bằng tay để thông gió nếu có thể làm ngay và bảo đảm an toàn.

Có dấu hiệu nguy hiểm, ra ngoài ngay và gọi 114

Nếu mùi gas nồng, có tiếng xì mạnh, không khóa được van hoặc đã xảy ra cháy, nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài. Không cố tiếp cận hay di chuyển bình gas.

Từ nơi an toàn, gọi 114 hoặc báo tin qua ứng dụng Báo cháy 114. Khi báo tin, nêu rõ địa chỉ và cho biết có người còn mắc kẹt hay không. Chỉ sử dụng lại bếp sau khi người có chuyên môn đã kiểm tra, xử lý và xác nhận an toàn.