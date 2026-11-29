Tôi có một người bạn tên Lam (nhân vật đã được đổi tên - PV). Cách đây vài năm, gia đình Lam gặp khó khăn về kinh tế do công việc làm ăn không thuận lợi. Một người bạn đã cho Lam vay một khoản tiền, góp phần giúp gia đình cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Lam và gia đình rất cảm kích, nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn và luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ấy.

Thế nhưng, điều khiến Lam dần cảm thấy khó xử là người bạn kia dường như rất thích nhắc lại chuyện cũ. Trong những lần gặp gỡ bạn bè, người ấy thường kể rằng mình đã giúp Lam thế nào, thậm chí có lần còn nửa đùa nửa thật: “Ngày ấy không có món tiền tôi cho vay thì gia đình Lam phá sản là cái chắc”. Ban đầu, Lam chỉ cười cho qua, nhưng câu chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại. Có lần, trước mặt nhiều người, trong đó có cả những người xa lạ, người bạn ấy lại nhắc đến khoản tiền đã giúp khiến Lam đỏ mặt, chỉ biết im lặng.

Lam tâm sự, bạn giúp mình trong lúc khó khăn là điều đáng quý, cô và gia đình chưa bao giờ quên ơn. Mặt khác, khi kinh tế được vực dậy, Lam đều ưu tiên trả hết những khoản nợ bạn bè cho vay. Nhưng mỗi lần chuyện ấy được nhắc lại trước đám đông, Lam cảm thấy ngượng ngùng, như thể hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình trở thành đề tài cho người khác kể đi kể lại. Lam bảo, cô vẫn rất biết ơn người đã giúp mình, song cũng mong sự giúp đỡ ấy được giữ lại như một kỷ niệm đẹp giữa hai người, thay vì trở thành điều thường xuyên được nhắc tới trong những cuộc gặp gỡ đông người.

Trong cuộc sống, lòng tốt luôn là điều đáng quý. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi người khác gặp khó khăn, một khoản tiền hỗ trợ lúc hoạn nạn... đều là sự sẻ chia vô cùng quan trọng. Không ít người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay cả những người xa lạ mà không tính toán thiệt hơn. Thế nhưng, không phải sự giúp đỡ nào cũng được trao đi một cách vô tư. Có người vừa giúp người khác đã vội kể công, nhắc đi nhắc lại mình từng làm những gì. Có người lấy việc đã giúp đỡ làm lý do để đòi hỏi sự ưu tiên hoặc buộc người nhận phải nghe theo ý mình. Thậm chí, chuyện riêng tư của người được giúp đỡ còn bị đem ra kể với nhiều người như một cách chứng minh mình rộng lượng, hào phóng.

Đáng buồn hơn, có người giúp đỡ người khác nhưng lại mong nhận về sự biết ơn thường trực. Nếu người được giúp không thường xuyên hỏi han, không đáp ứng một đề nghị nào đó, họ lập tức cho rằng người kia vô ơn, sống không biết điều. Từ một việc làm tốt đẹp, mối quan hệ dần chuyển thành sự ràng buộc, khiến người nhận vừa biết ơn vừa cảm thấy áp lực.

Tất nhiên, không phải cứ giúp đỡ người khác là không được nhắc đến chuyện đã làm. Với những khoản vay mượn, việc nhắc trả đúng hẹn là hoàn toàn chính đáng. Sự giúp đỡ cũng không có nghĩa người cho phải chịu thiệt thòi hay người nhận được quyền quên đi trách nhiệm của mình. Nhưng cần phân biệt rõ giữa yêu cầu về một cam kết chính đáng với chuyện lấy lòng tốt ra để kể công, gây áp lực hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Giá trị của sự giúp đỡ không nằm ở việc người nhận nhớ ơn mình bao lâu, mà ở chỗ họ đã nhận được sự sẻ chia như thế nào trong lúc khó khăn. Người giúp đỡ cần biết tôn trọng hoàn cảnh, giữ gìn sự riêng tư và lòng tự trọng của người được giúp. Ngược lại, người được giúp cũng cần trân trọng tình cảm ấy, có trách nhiệm với những gì đã nhận và biết sẻ chia khi bản thân có điều kiện.

Không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh phải ngửa tay nhờ cậy người khác. Vì thế, khi có thể và quyết định giúp một người, hãy trao đi bằng sự chân thành, đừng biến điều tốt đẹp ấy thành món nợ tình cảm mà người nhận phải mang theo suốt đời. Bởi lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp con người xích lại gần nhau hơn, chứ không phải tạo thêm khoảng cách giữa người cho và người nhận.