Đừng biến lối rẽ thành điểm nghẽn giao thông

Nguyên nhân một phần là do lòng đường phía bờ sông Tô Lịch được sử dụng để khai thác điểm đỗ xe nên tuyến phố đã nhỏ lại càng hẹp hơn. Đã thế, một số tài xế còn đỗ xe sát ngã tư gần cột đèn tín hiệu giao thông dù khu vực này không thuộc đơn vị khai thác điểm đỗ. Điều này khiến giao thông tại đây thường xuyên bị dồn ứ.

Ngày 1-11, đi qua khu vực này cùng bạn, cảnh tượng trên lại tái diễn, anh Minh ngao ngán nói:

- Đường đã hẹp mà xe còn dừng, đỗ ngay lối rẽ thế kia thì làm sao chẳng tắc đường, ông nhỉ.

- Đúng thế, tôi thấy bên phải đường đã có khu vực đỗ xe được kẻ vạch rõ ràng, vậy mà vẫn có xe dừng ngay lối rẽ. Những tài xế này thật vô ý thức - bạn anh Minh bức xúc.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Minh mong muốn UBND phường Nghĩa Đô phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra khu vực trên, kịp thời chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng vị trí, gây cản trở giao thông.

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra vào những khung giờ đông phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.