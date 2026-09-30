Đừng biến công trình thành ốc đảo, hãy khiến nó biết thẩm thấu giá trị văn hóa địa phương

Sự kiện có sự tham gia của kiến trúc sư, diễn giả Scott Duncan, Lãnh đạo cấp cao với gần 30 năm kinh nghiệm từ Skidmore, Owings & Merrill (SOM), đơn vị thiết kế kiến trúc & kỹ thuật xây dựng có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Hơn 700 khán giả tham dự buổi trò chuyện về tương lai nhà siêu cao tầng "Vượt lên những tầm cao" tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Chương trình nằm trong chuỗi đối thoại Tán tỉnh với trọng lực - Flirting with Gravity, do Ban Quản lý Thiết kế – Tập đoàn Sun Group và Sunjin Việt Nam đồng tổ chức với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, sự đồng hành của các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Phương Đông, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), cùng sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị thiết kế, đơn vị cung cấp giải pháp công trình Kume Design Asia, JC Design Group, Cubic Architect, ME+ Architect, EGO Group, Kiến trúc Việt, và các đối tác truyền thông Tạp chí Kiến trúc và Kiến Việt Media.

Cuộc đối thoại Vượt lên những tầm cao đã chia sẻ những kiến thức cập nhật và đáng học hỏi từ xu thế nhà siêu cao tầng thế giới, đồng thời đặt ra những câu hỏi thiết yếu về tương lai của nhà cao tầng trước thách thức biến đổi khí hậu, gìn giữ bản sắc đô thị, về việc cần thiết phải đổi mới tư duy thiết kế ngay từ bây giờ. Và hơn cả, là thấm thía bài học từ chính tự nhiên quanh ta.

Giảm phát thải carbon bằng cách học hỏi từ tự nhiên kết hợp ứng dụng công nghệ

Trong bối cảnh đầy thách thức: ngành sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông, thép, nhôm) đang chiếm một lượng phát thải đáng kể, kiến trúc sư Scott Duncan gợi mở các giải pháp nghiên cứu đổi mới đa dạng, ví dụ như sử dụng gạch và chất kết dính sinh học; sử dụng gỗ và bê tông hiệu quả hơn bằng cách tập trung vật liệu tại các điểm chịu tải lớn và giảm bớt vật liệu tại điểm chịu tải ít hơn. Không chỉ giúp công trình nhẹ hơn, phát thải ít hơn, tiết kiệm chi phí hơn, các giải pháp còn đem lại hiệu quả thẩm mỹ rất thuyết phục, cho thấy sự tối ưu của các tính toán kết cấu.

Kiến trúc sư cũng chia sẻ quá trình đơn vị SOM gia tăng hiệu quả thiết kế công trình bằng công nghệ AI, đồng thời học hỏi từ những cấu trúc hình thành trong tự nhiên, ví dụ như hệ gân cánh chuồn chuồn mỏng nhẹ mà bền chắc, hay các vỏ sò, xương động vật có kết cấu nhẹ nhưng bền chắc với thời gian.

Kiến trúc sư Scott Duncan chia sẻ về tương lai của nhà cao tầng tại sự kiện.

Thiết kế thích ứng với khí hậu là một chủ đề được chú trọng. Những giải pháp về khí động học, về hình dáng công trình thu nhỏ dần lên trên hoặc vuốt mềm các cạnh để giảm thiểu tác động gió, về cách thiết kế các mặt dựng che nắng, về giải pháp thông gió tự nhiên, hệ thống thu gom nước mưa, hấp thụ năng lượng mặt trời…có thể giúp giảm phát thải, tái tạo năng lượng, đồng thời nâng cao chất lượng của không gian.

Về tương lai của các công trình siêu cao tầng, diễn giả Scott Duncan chia sẻ cách nhìn nhà cao tầng như một hệ sinh thái đô thị, ở đó các tòa tháp có thể tích hợp nhiều chức năng khác nhau, như kiến tạo các không gian công cộng, giao thông đứng, và cả khả năng sản xuất, lưu trữ, cung cấp năng lượng.

Xây dựng và bồi đắp thế hệ trẻ là để chuẩn bị cho tương lai. Kiến trúc sư Scott Duncan chia sẻ về chương trình đào tạo Thạc sĩ về siêu cao tầng và đô thị theo chiều đứng mà anh tham gia giảng dạy. Ở đó các sinh viên được tự do thử nghiệm các ý tưởng táo bạo, từ việc thiết kế lại tòa tháp Burj Khalifa bằng gỗ đến việc bố trí đường trượt tuyết quấn quanh tòa nhà cao tầng.

Kiến trúc sư Scott Duncan kết thúc bài trình bày bằng câu hỏi mở cho Việt Nam: "Làm thế nào để các công trình cao tầng tiếp theo giúp định hình cho tương lai đô thị theo chiều đứng?" Đây là một câu hỏi khiến cho các sinh viên, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà quy hoạch suy ngẫm và hình dung cụ thể hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong bức tranh phát triển chung.

Tương lai siêu cao tầng trong bối cảnh đô thị và bản sắc Việt Nam

Sau bài trình bày, chương trình Vượt lên những tầm cao đi vào phiên hỏi đáp với kiến trúc sư Scott Duncan (SOM), Tiến sĩ Kevin Dang (Phó giám đốc Thornton Tomasetti Việt Nam) và kiến trúc sư Trần Tuấn, bàn luận về vai trò của nhà siêu cao tầng trong tương lai đô thị Việt Nam, từ kết nối cộng đồng, bản sắc địa phương đến đổi mới công nghệ và hợp tác liên ngành.

Kiến trúc sư Trần Tuấn hướng mối quan tâm của mình về "nguy cơ" các công trình nhà cao tầng biến thành "ốc đảo", tách biệt cư dân khỏi đời sống đường phố. kiến trúc sư Scott Duncan gợi ý giải pháp về những không gian mở, các khoảng đệm kết nối với đô thị hiện hữu, cùng thiết kế thích ứng khí hậu nhiệt đới, như các sân hiên, không gian xanh, bóng mát và thông gió.

Các diễn giả thảo luận về tương lai nhà siêu cao tầng trong bối cảnh đô thị tại Việt Nam.

Về quy trình thiết kế, Tiến sĩ Kevin Dang lưu ý kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu cần phối hợp từ đầu, đặc biệt với công trình siêu cao tầng, nơi hình thức kiến trúc ảnh hưởng trực tiếp đến hệ kết cấu, chi phí và hiệu quả sử dụng. Ông cũng đề cập những thách thức kỹ thuật tại Việt Nam như gió mạnh, bão và nền đất yếu.

Các diễn giả cũng trao đổi với các sinh viên về việc ứng dụng AI để tối ưu hình học, kết cấu và làm rõ tác động môi trường của các công trình, đồng thời nhấn mạnh về việc cần hiểu rõ khả năng và giới hạn của công nghệ AI để có thể đưa ra các câu hỏi đúng đắn cho AI.

Các diễn giả đồng thuận rằng thành công của nhà siêu cao tầng không nằm ở chiều cao hay hình thức "gây ấn tượng", mà nằm ở khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, phù hợp công năng và vật liệu, góp phần gìn giữ bản sắc nơi chốn. Chính những yếu tố đó tạo ra những công trình đẹp, truyền cảm hứng và gắn kết lâu dài với cộng đồng.

Với trọng tâm hướng tới sinh viên và cộng đồng chuyên môn trẻ, chương trình đã đem lại nhiều thông tin hữu ích và truyền cảm hứng.

Thông tin về chuỗi chương trình Tán tỉnh với trọng lực

Beyond Altitudes - Vượt lên những tầm cao là sự kiện thứ hai của chương trình Flirting with Gravity (Tán tỉnh với trọng lực). Đây là chuỗi đối thoại và bài giảng từ các nhà chuyên môn hàng đầu thế giới nhằm khám phá tư duy kiến tạo, nguồn cảm hứng và giải pháp thực hiện các siêu công trình vượt giới hạn của con người. Qua việc kết nối tri thức toàn cầu với nhu cầu và bối cảnh Việt Nam, Flirting with Gravity hướng tới cộng đồng kiến trúc-xây dựng và các bên liên quan trong hệ sinh thái kiến tạo đô thị, đặc biệt là thế hệ trẻ.

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