Dùng biên bản quá hạn chạy xe trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 48 triệu đồng

Ngày 27/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT cho biết, đã phát hiện, xử lý trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang (qua địa bàn Khánh Hòa) sử dụng biên bản xử phạt đã quá thời hạn.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 niêm phong phương tiện vi phạm. (Ảnh: CSGT).

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, lực lượng CSGT kiểm tra xe ô tô tải biển số 73C-176.xx do anh N.T.H (SN 1990, trú tại Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh H không có giấy phép lái xe theo quy định. Trước đó, giấy phép lái xe của người này đã bị CSGT thành phố Đà Nẵng tạm giữ từ ngày 8/3. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra vào tháng 9, anh H vẫn tiếp tục điều khiển xe tham gia giao thông và sử dụng biên bản liên quan đã quá thời hạn.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử lý anh H về hành vi không có giấy phép lái xe theo quy định, với mức phạt 19 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ 7 ngày để xử lý theo quy định.

Đồng thời, chủ phương tiện là bà L.T.L.G bị lập biên bản về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông. Với hành vi này, chủ phương tiện bị phạt 29 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 48 triệu đồng.