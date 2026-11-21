Đáng chú ý hơn, việc cải tạo, nâng cấp con đường vào mỏ vật liệu đi qua nhiều diện tích rừng phòng hộ và ngành chức năng đã xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Xây dựng bến cát trên đất do UBND xã quản lý

Tàu hút cát neo đậu ven sông Krông Nô, tiếp giáp với khu vực quy hoạch mỏ cát. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Hơn 1 tháng nay, tại khu vực quy hoạch mỏ cát bãi bồi ven sông Krông Nô (gọi tắt là mỏ cát Exa Nô, thuộc địa giới hành chính thôn Exa Nô, xã Krông Nô), một số đối tượng đã san gạt mặt bằng, xây dựng nhà cửa, neo đậu tàu hút cát ven sông và lắp đặt trạm cân tải trọng xe. Tại hiện trường, một khoảnh đất với diện tích khoảng 3ha đã được san gạt bằng phẳng, dọn dẹp, xử lý cây cối và để lộ ra một mỏ cát lộ thiên. Các đối tượng cũng tập kết một số máy múc, máy cày và nhiều thiết bị phục vụ việc khai thác, sàng lọc cát xây dựng...

Theo người quản lý tại khu vực này, mỏ cát đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12/2026 sẽ bắt đầu khai thác, bán cát ra thị trường.

Qua tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 10 đến nay, khu vực này đã được san gạt, xây dựng nhà cửa, tập kết máy móc để chuẩn bị cho việc khai thác, tập kết và bán cát. Tại hiện trường vào ngày 19/11 ghi nhận, hơn 10 nhân công đang tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng, lắp đặt trạm cân tải trọng xe trên mặt bằng khoảng 50m2 đã hoàn thành việc đổ bê tông. Nhìn tổng thể, một bến cát xây dựng đã cơ bản hình thành để đưa vào vận hành, sử dụng và phục vụ việc khai thác, tập kết, bán cát ra thị trường.

Tuy nhiên, theo UBND xã Krông Nô, trên địa bàn xã chưa có mỏ cát xây dựng nào được cấp phép khai thác. Mỏ cát thôn Exa Nô đang được ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Vào thời điểm các đơn vị kiểm tra thực địa vào cuối tháng 7/2026, khu vực này được xác định chỉ có một bãi cát bồi và một nhà cấp 4 đã bỏ hoang, hư hỏng.

Xe múc, ống bơm cát được tập kết tại mỏ cát đang trong giai đoạn quy hoạch, chưa đưa ra đấu giá. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Liên quan tới thông tin về việc xây dựng nhà cửa, neo đậu tàu hút cát và lắp đặt trạm cân tại khu vực này, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Huỳnh Long Quốc, Chủ tịch UBND xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do khu vực quy hoạch mỏ cát nằm ở vị trí xa dân cư nên xã chưa nắm được. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Công an xã… tổ chức kiểm tra, lập biên bản các hành vi xây dựng công trình, tác động trái phép vào khu vực mỏ cát.

Cũng theo ông Huỳnh Long Quốc, khu vực này đang được các ngành chức năng, chính quyền địa phương làm thủ tục để đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và chưa tiến hành đấu giá cũng như xác định được đơn vị trúng đấu giá. Do đó, mọi hành vi xây dựng, tác động, khai thác... đều sai và sẽ bị xử lý nghiêm.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Krông Nô, khu vực quy hoạch mỏ cát thôn Exa Nô nằm trong diện tích đất thu hồi của các nông lâm trường và giao về cho địa phương (hiện là UBND xã Krông Nô) quản lý. Đất đai tại đây cũng như nhiều diện tích liền kề đã bị một số hộ dân lấn chiếm, sử dụng và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng quy hoạch là đất sản xuất vật liệu xây dựng (mã viết tắt SKX). Ngoài ra, các diện tích liền kề vẫn là đất rừng tự nhiên, bao gồm rừng phòng hộ (RPH) và rừng sản xuất (RSX).

Buộc khôi phục hiện trạng

Dựng nhà, lắp trạm cân trên mỏ cát chưa đưa ra đấu giá. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Bên cạnh các hoạt động xây dựng, cải tạo tại mỏ cát chưa đưa ra đấu giá, nhiều tháng nay, đường nối từ khu vực quy hoạch mỏ ra đường ĐH 58 cũng đã được cải tạo, nâng cấp từ một con đường mòn vào nương rẫy thành một con đường cấp phối với bề ngang hơn 4,5m.

Theo UBND xã Krông Nô, đường nối từ mỏ cát thôn Exa Nô ra đường ĐH 58 đi qua địa giới hành chính 2 xã Krông Nô và Nam Đà. Đây là con đường có chiều dài hơn 3km và phần lớn con đường đi qua đất quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất do UBND 2 xã quản lý. Trong đó, xã Nam Đà quản lý bên ngoài (tiếp giáp với đường ĐH 58), còn xã Krông Nô quản lý bên trong (tức tiếp giáp với mỏ cát thôn Exa Nô). Đây cũng là con đường dân sinh đi vào nương rẫy của nhiều hộ dân.

Tháng 5/2026, một số hộ dân đã có đơn xin sửa chữa đường để thuận lợi hơn cho việc đi lại. Phòng Kinh tế xã Krông Nô đã có văn bản phản hồi yêu cầu các hộ dân (mà người đại diện là ông Lưu Công Khoản, trú thôn Exa Nô, xã Krông Nô) khi sửa chữa đường phải thực hiện đúng theo vị trí, diện tích, kích thước và mục đích đã đăng ký. Quá trình thi công, không được lợi dụng việc cải tạo sửa chữa đường để khai thác, buôn bán khoáng sản trái phép hoặc thay đổi hiện trạng sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Văn bản của Phòng Kinh tế xã Krông Nô cũng nêu rõ, trường hợp các hộ gia đình không chấp hành các nội dung nêu trên thì ông Khoản và các hộ dân có trong đơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải khắc phục các hậu quả phát sinh.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Krông Nô, việc sửa chữa đường tiến hành trong khoảng 1 tuần. Xã cũng đã giao cho Ban tự quản thôn Exa Nô phối hợp theo dõi, kiểm tra và chưa nhận được báo cáo về việc thi công đường.

Tuy nhiên, theo ngành chức năng xã Nam Đà, quá trình tuần tra quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực này vào tháng 6/2026, xã ghi nhận ông Lưu Công Khoản đã thuê ông Lại Xuân Huỳnh sử dụng máy ủi để san gạt, ủi đất làm đường trên diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã Nam Đà quản lý, bảo vệ. Chiều dài đoạn qua xã Nam Đà bị xác định có vi phạm về đất đai là 1,2km. Tổng diện tích bị tác động hơn 3.600m2, toàn bộ diện tích này là đất rừng tự nhiên.

Hiện trạng mỏ cát thôn Exa Nô nhìn từ trên cao. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính được lập vào ngày 13/6, đến ngày 23/6/2026, UBND xã Nam Đà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng đối với ông Lưu Công Khoản do hành vi "chiếm đất rừng" theo quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Kinh tế xã Nam Đà, đến nay ông Khoản mới chỉ chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính và chưa thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đơn vị đã có nhiều văn bản nhắc nhở, đôn đốc và tới đây sẽ tiếp tục thực hiện việc này. Nếu người vi phạm vẫn cố tình không thực hiện thì đơn vị sẽ chuyển hồ sơ và kiến nghị công an xử lý theo thẩm quyền.