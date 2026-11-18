Theo WSB-TV, Court TV và East Idaho News, bị cáo là Lacy Boles, 43 tuổi, sống tại hạt Paulding. Người phụ nữ bị cáo buộc đã dựng một cây lau nhà Swiffer tựa vào cửa trước nhằm phát hiện thời điểm chồng là Daniel Akers, 36 tuổi, trở về nhà.

Tại phiên tranh luận mở đầu ngày 11/11, công tố viên Jason Treadaway cho biết quan hệ giữa Boles và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối xảy ra án mạng, hai người đã có cuộc tranh cãi gay gắt.

Theo lời công tố viên, Akers vừa trở về nhà sau khi mua đồ ăn tại McDonald’s thì bị bắn tử vong.

Khoảng 0h44 ngày 22/12/2019, Boles gọi số khẩn cấp 911, thông báo về một vụ nghi tự sát. Khi lực lượng cấp cứu và cảnh sát có mặt, họ phát hiện Akers đã tử vong với vết thương do đạn bắn vào đầu.

Boles khai rằng chồng tự bắn mình trong lúc hai người giằng co khẩu súng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm không nhất quán trong lời khai của người phụ nữ.

Lacy Jolee Boles và Daniel Lee Akers. Ảnh: People.↵

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Paulding cho biết cuộc điều tra được duy trì trong thời gian chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ Phòng thí nghiệm hình sự thuộc Cục Điều tra Georgia (GBI) tại Atlanta.

Đến ngày 29/5/2020, kết quả khám nghiệm được công bố, cho thấy vết thương khiến Akers tử vong không phải do chính nạn nhân tự gây ra. Nguyên nhân tử vong được xác định là án mạng.

Sau đó, Boles bị bắt và truy tố với các tội danh giết người có chủ ý, giết người, hành hung nghiêm trọng, khai báo sai sự thật và làm sai lệch chứng cứ. Ngày 6/6/2020, người phụ nữ được tại ngoại sau khi nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh.

Tại phiên tòa, công tố viên Treadaway cho rằng Akers đã bị phục kích và sát hại ngay tại tầng hầm nhà riêng.

Trái lại, luật sư bào chữa Brian Steel khẳng định Akers có những biểu hiện bất thường trong nhiều tháng trước khi xảy ra vụ việc. Theo lời luật sư, vào đêm xảy ra án mạng, Boles đã yêu cầu chồng không trở về nhà và dựng cây lau nhà Swiffer cạnh cửa để nhận biết nếu anh này vẫn quay lại.

Khi Akers xuất hiện, Boles được cho là đã cố ngăn chồng tự sát. Luật sư Steel mô tả thân chủ hoảng loạn, hét lên “Không, không!” rồi lao tới can thiệp. Sau đó, khẩu súng bất ngờ phát nổ và Akers ngã ngửa xuống đất.

Ngày 16/11, phiên xét xử tiếp tục căng thẳng khi luật sư Steel cáo buộc công tố viên Treadaway đưa ra thông tin gây hiểu lầm cho bồi thẩm đoàn trong lúc thẩm vấn một điều tra viên.

Theo Court TV, công tố viên sau đó đề nghị giải quyết bất đồng với luật sư bào chữa bên ngoài tòa án, trước cây thông Noel. Trước tình huống này, thẩm phán Dean Bucci đã lên tiếng nhắc nhở, cho rằng việc mời luật sư đối phương đánh nhau là hành vi không thể chấp nhận.

Phiên tòa xét xử Lacy Boles dự kiến tiếp tục trong tuần này. Hiện, bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai rằng chồng tự nổ súng, trong khi công tố viên cho rằng đây là một vụ giết người được dàn dựng thành tự sát.