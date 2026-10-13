Đừng bắt người yêu nhắn tin, gọi điện 24/7

Áp lực phải giữ liên lạc thường xuyên khiến tình yêu trở nên căng thẳng. Ảnh: Pexels.

Nhiều người trẻ đặt kỳ vọng cao vào bản thân và đối phương, đặc biệt trong tình yêu. Họ cho rằng hai người phải luôn cảm thấy gắn kết, đến mức bất kỳ khoảng cách nào cũng có thể bị xem là dấu hiệu đe dọa mối quan hệ.

Nhưng liệu chúng ta có thể duy trì kết nối với người yêu từng giờ, từng phút?

“Thời đại mạng xã hội khiến mọi hình thức liên lạc đều nằm trong tầm tay. Điều đó làm gia tăng áp lực phải giữ kết nối với người yêu mọi lúc”, Leanna Stockard, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình, cho biết trên VICE.

Áp lực này thể hiện qua việc nhắn tin liên tục, dù có chuyện gì để nói hay không, kỳ vọng đối phương phải trả lời ngay lập tức hoặc kiểm tra vị trí của người yêu khi hai người xa nhau. Nhiều người tin rằng họ phải duy trì liên lạc thường xuyên để giữ gìn tình cảm, nhưng theo Stockard, điều đó không hẳn cần thiết, thậm chí có thể gây tổn hại cho mối quan hệ.

Mặt trái của việc liên lạc liên tục

Thường xuyên liên lạc với người yêu có thể giúp hai người duy trì sự gần gũi. Tuy nhiên, áp lực phải luôn giữ liên lạc và gắn kết về cảm xúc lại dễ tạo ra những căng thẳng không cần thiết.

“Áp lực phải luôn kết nối với người yêu có thể tạo ra cảm giác nghĩa vụ, sự bực bội hoặc hình thành những kỳ vọng thiếu lành mạnh trong mối quan hệ”, bà Stockard nói.

Việc liên lạc liên tục với người yêu có thể gây phản tác dụng. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Theo chuyên gia, mỗi người cần có không gian và sự tự do để duy trì cuộc sống riêng. Việc phải liên lạc liên tục có thể khiến một người luôn chú ý đến điện thoại ngay cả khi đi chơi với bạn bè, cảm thấy cần cập nhật mọi hoạt động cho đối phương. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tận hưởng những trải nghiệm khác trong cuộc sống.

Sự gắn kết rất quan trọng, nhưng liên lạc liên tục vừa khó thực hiện, vừa không cần thiết.

“Các thế hệ trước vẫn có thể duy trì sự gắn kết dù không liên lạc liên tục suốt ngày. Điều này cũng giống như cách chúng ta không cần thường xuyên trò chuyện với bạn bè hoặc người thân, nhưng khi gặp lại, mọi thứ vẫn thân thuộc như thể chưa từng có khoảng thời gian xa cách”, chuyên gia Stockard cho biết.

Mối quan hệ tình cảm cũng trải qua những giai đoạn khác nhau, giống như tình bạn. Có lúc hai người cảm thấy gần gũi, nhưng cũng có thời điểm ít kết nối hơn mong muốn. Điều đó không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy tình yêu đang gặp vấn đề.

Thay vì mặc định người yêu trả lời chậm hoặc ít nhắn tin hơn đồng nghĩa với việc tình cảm phai nhạt, mỗi người cần nhìn nhận hoàn cảnh và cách đối phương thể hiện tình yêu trong đời sống thường ngày. Một người bận rộn với công việc, cần nghỉ ngơi hoặc muốn dành thời gian cho bạn bè không có nghĩa họ đang xa cách về mặt cảm xúc.

Chất lượng quan trọng hơn tần suất liên lạc

Mong muốn được trò chuyện thường xuyên và duy trì sự gắn bó với người yêu là điều tự nhiên. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đáp ứng kỳ vọng liên lạc liên tục.

“Cách tốt hơn để kết nối với người yêu là chủ động tạo ra những khoảng thời gian dành riêng cho nhau”, bà Stockard nói.

Theo chuyên gia, điều này có thể đơn giản như cùng tham gia một hoạt động, trò chuyện không có điện thoại xen giữa, hoặc dành thời gian cuối ngày kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra, thay vì cập nhật mọi thứ ngay khi chúng diễn ra.

Góc nhìn này cũng được đề cập trong cuốn Tâm lý học hẹn hò - Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu của nhóm tác giả John Gottman, Julie Schwartz Gottman, Doug Abrams và Rachel Carlton Abrams. Tác phẩm nhấn mạnh vai trò của giao tiếp trong việc xây dựng mối quan hệ, từ khả năng lắng nghe đến thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc của đối phương. Sự gắn kết không chỉ nằm ở tần suất trò chuyện mà còn ở mức độ chú tâm và cách hai người phản hồi nhau.

Tác giả / Tác phẩm

Tâm lý học hẹn hò - Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu (The Love Prescription: Seven Days to More Intimacy, Connection, and Joy)

Tác giảJohn Gottman, Julie Schwartz Gottman, Doug Abrams và Rachel Carlton Abrams

Xuất bản2022

Nhà xuất bảnDân Trí

Cuốn sách tâm lý học ứng dụng về tình yêu và các mối quan hệ, hướng dẫn các cặp đôi xây dựng sự thấu hiểu và gắn kết thông qua 8 cuộc hẹn với những chủ đề trò chuyện chuyên sâu. Thông điệp trung tâm của sách là giao tiếp hiệu quả không chỉ nằm ở cách nói mà còn ở khả năng lắng nghe và thấu hiểu.

Cuốn sách chỉ ra bí quyết lớn để tạo ra một tình yêu lâu dài và phát triển theo thời gian thật đơn giản là làm chủ nghệ thuật giao tiếp và bạn cũng sẽ làm chủ nghệ thuật yêu. Nó giúp bạn sắp xếp từng viên gạch xây đắp nên mối quan hệ bền lâu từ giai đoạn thu hút và hẹn hò đến khi chúng ta đã bước vào giai đoạn thấu hiểu và cam kết.

Trong thời đại tin nhắn có thể được gửi đi bất cứ lúc nào, việc phản hồi chậm đôi khi dễ bị hiểu lầm là thờ ơ. Nếu một người luôn phải trả lời ngay để chứng minh tình cảm, giao tiếp có thể dần trở thành nghĩa vụ thay vì sự tự nguyện. Vì vậy, các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn về nhu cầu liên lạc, thống nhất kỳ vọng phù hợp và tôn trọng không gian riêng của nhau. Họ cũng cần hiểu, kết nối có chủ đích quan trọng hơn việc liên lạc liên tục, chất lượng đáng giá hơn số lượng.

Stockard nhấn mạnh rằng ưu tiên những khoảnh khắc thực sự dành cho nhau có thể củng cố niềm tin, cảm giác an toàn và chất lượng mối quan hệ.