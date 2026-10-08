Dựng barie, xử lý nghiêm xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè phố Nguyễn Văn Cừ

Không để vỉa hè thành nơi đỗ ô tô

Chiều nay 8/10, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường Bồ Đề tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định.

Tại một số vị trí thường xuyên xuất hiện tình trạng ô tô dừng, đỗ trên hè, lực lượng chức năng đã bố trí barie ngăn phương tiện lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ. Việc dựng barie được thực hiện ngay tại những khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm, kèm theo biển cảnh báo yêu cầu phương tiện không dừng, đỗ.

Lực lượng Công an phường Bồ Đề dựng rào chắn barie dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ

Hình ảnh ghi nhận trong chiều 8/10 cho thấy, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề trực tiếp di chuyển, sắp xếp barie dọc vỉa hè tuyến Nguyễn Văn Cừ. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều cơ quan, cửa hàng kinh doanh... lượng phương tiện qua lại lớn nên nhu cầu dừng, đỗ ô tô khá cao.

Tuy nhiên, việc ô tô chiếm dụng vỉa hè không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng thường xuyên có mặt, hỗ trợ Công an phường Bồ Đề xử lý các vi phạm

Theo Công an phường Bồ Đề, trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô dừng, đỗ trên hè tuyến Nguyễn Văn Cừ. 11 trường hợp vi phạm đã bị xử lý bằng các hình thức trực tiếp và phạt nguội.

Việc xử lý không dừng ở việc lập biên bản, xử phạt đối với từng trường hợp. Công an phường Bồ Đề đồng thời tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và triển khai các biện pháp ngăn chặn để không phát sinh tình trạng vi phạm trở lại.

Xử lý vi phạm gắn với ngăn tái phạm

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Công an phường Bồ Đề là thay vì chỉ xử lý khi phương tiện đã vi phạm, lực lượng chức năng chủ động bố trí barie tại các điểm có nguy cơ tái diễn tình trạng dừng, đỗ trên hè.

Những thanh barie kim loại được bố trí sát mép vỉa hè, tạo thành hàng rào ngăn phương tiện ô tô đưa lên hè. Đây được xem là giải pháp trực quan, dễ nhận biết, đồng thời góp phần duy trì kết quả sau các đợt kiểm tra, xử lý.

Công an phường Bồ Đề xử phạt tại chỗ các trường hợp vi phạm

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Trao đổi về việc triển khai các biện pháp trên, Trung tá Nguyễn Đức Văn cho biết, Công an phường Bồ Đề xác định việc bảo đảm trật tự đô thị, trong đó có quản lý tình trạng dừng, đỗ phương tiện, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; xử lý nghiêm nhưng đồng thời phải có giải pháp để hạn chế vi phạm tái diễn.

Thực tế trên tuyến Nguyễn Văn Cừ cho thấy, khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và duy trì các biện pháp ngăn ngừa, diện tích vỉa hè dành cho người đi bộ được trả lại rõ rệt.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý trật tự đô thị: vỉa hè phải được sử dụng đúng công năng, người đi bộ phải được bảo đảm không gian đi lại an toàn; việc dừng, đỗ phương tiện phải tuân thủ quy định, không thể vì sự thuận tiện của một cá nhân mà ảnh hưởng đến quyền sử dụng không gian công cộng của cộng đồng.

Trước đây, tuyến Nguyễn Văn Cừ thuộc phạm vi phụ trách của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội. Hiện nay, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến được thực hiện với sự phối hợp giữa Đội CSGT số 5 và Công an phường Bồ Đề, trong đó lực lượng Công an phường đã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

Việc phối hợp chặt chẽ và vào cuộc tích cực giữa lực lượng CSGT và Công an phường sẽ tạo sự liên tục trong quản lý tuyến đường, nhất là tại những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm dừng, đỗ.

Từ xử lý 11 trường hợp vi phạm trong tháng 9 đến việc dựng barie, cảnh báo và duy trì tuần tra trong tháng 10, cách làm của Công an phường Bồ Đề cho thấy yêu cầu xử lý trật tự đô thị không chỉ là “phạt cho xong”, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến bền vững, không để vi phạm tái diễn.