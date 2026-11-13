Đừng bao giờ đem MU trao cho học trò của Sir Alex

Carrick cay đắng rời MU.

Đã đến lúc MU thôi tìm kiếm người kế thừa Ferguson trong những ký ức hào hùng và bắt đầu tìm một nhà cầm quân thực sự có năng lực xây dựng đội bóng.

Hào quang Sir Alex không thể biến cầu thủ thành HLV giỏi

Ngày 12/11, MU chính thức thông báo sa thải Michael Carrick sau khởi đầu thảm họa ở mùa giải 2026/27. Đội bóng chỉ thắng một trong 10 trận Premier League đầu tiên, rơi xuống vị trí thứ 18 và trải qua chuỗi chín trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Trận hòa 4-4 trước Aston Villa như giọt nước tràn ly, khép lại nhiệm kỳ của một người từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cho Old Trafford.

Điều trớ trêu là Carrick không phải một lựa chọn thiếu cơ sở. Khi được bổ nhiệm tạm quyền hồi tháng 1/2026 sau khi Ruben Amorim ra đi, ông đã giúp MU thắng 12 trong 17 trận còn lại, đưa đội bóng lên vị trí thứ ba Premier League và giành vé Champions League. Phong độ ấy thuyết phục ban lãnh đạo ký hợp đồng dài hạn với ông đến năm 2028. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ sụp đổ khi Carrick rơi vào hội chứng "học trò Sir Alex".

Carrick không phải trường hợp đầu tiên của một cựu học trò Sir Alex được trao chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Trước ông, Ryan Giggs từng dẫn dắt MU trong bốn trận cuối mùa giải 2013/14 sau khi David Moyes bị sa thải. Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm tạm quyền cuối năm 2018, sau đó trở thành HLV chính thức và tại vị gần ba năm. Darren Fletcher từng được giao nhiệm vụ tạm quyền vào đầu năm 2026, còn giờ tiếp tục là HLV đội U18. Ruud van Nistelrooy cũng có giai đoạn ngắn dẫn dắt đội bóng sau khi Erik ten Hag ra đi. Giờ Nistelrooy là trợ lý HLV Hà Lan.

Kết quả chung? Không ai mang về một danh hiệu chính thức cho MU trên cương vị HLV trưởng.

Solskjaer là người tiến gần nhất khi đưa đội bóng vào chung kết Europa League 2021, nhưng thất bại trước Villarreal trên chấm luân lưu. Ông cũng từng giúp MU cán đích thứ hai tại Premier League. Đó là những thành tích đáng ghi nhận, nhưng chưa có tấm ảnh nào cầm cúp, dù là cúp Liên đoàn như Ten Hag.

Giggs, Fletcher và Van Nistelrooy lại chỉ có những nhiệm kỳ ngắn ngủi, không đủ thời gian chứng minh khả năng xây dựng một dự án dài hạn. Tuy nhiên, việc liên tục tìm đến những người cũ cũng cho thấy MU dường như vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ.

Cần nhớ rằng Sir Alex không trở thành huyền thoại chỉ vì yêu MU hay hiểu phòng thay đồ Old Trafford. Ông có năng lực quản trị, chiến thuật, phát hiện và phát triển cầu thủ, đồng thời đủ bản lĩnh để xây dựng một đế chế trong gần ba thập niên. Những phẩm chất ấy không thể được kế thừa chỉ bằng việc từng ngồi chung phòng thay đồ với ông.

Chưa học trò nào làm Sir Alex nở mày, nở mặt.

Gary Neville, Rooney, Ferdinand: Nói về MU dễ hơn dẫn dắt MU

Một hiện tượng thú vị khác của MU hậu Ferguson là sự xuất hiện dày đặc của những cựu danh thủ trong vai trò bình luận viên. Gary Neville, Wayne Rooney và Rio Ferdinand thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, podcast hoặc các nền tảng truyền thông để phân tích, chỉ trích và đưa ra lời khuyên cho đội bóng cũ.

Gary Neville từng thử sức trên băng ghế huấn luyện tại Valencia năm 2015/16 nhưng trải nghiệm ấy kết thúc không mấy tốt đẹp. Ông bị sa thải sau chuỗi kết quả nghèo nàn, với tỷ lệ thắng chỉ khoảng 35%.

Rooney cũng đã có những trải nghiệm tại Derby County, DC United, Birmingham City và Plymouth Argyle. Kết quả không đủ thuyết phục để ông trở thành một ứng viên nghiêm túc cho chiếc ghế HLV MU. Rio Ferdinand thì chưa từng xây dựng sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp, dù thường xuyên đưa ra những nhận định rất mạnh mẽ về đội bóng.

Không thể phủ nhận họ có quyền lên tiếng. Những người từng giành danh hiệu Champions League, Premier League và trải qua những phòng thay đồ đỉnh cao có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Nhưng hiểu bóng đá với tư cách cầu thủ, bình luận về bóng đá và điều hành một đội bóng là ba công việc hoàn toàn khác nhau.

Ngồi trong trường quay, người ta có thể dễ dàng chỉ ra MU thiếu một tiền đạo, hàng thủ mắc sai lầm hay HLV sử dụng chiến thuật không hợp lý. Nhưng trên băng ghế chỉ đạo, nhà cầm quân phải giải quyết hàng chục vấn đề cùng lúc: xây dựng giáo án, quản lý cái tôi cầu thủ, tổ chức chiến thuật, ứng phó chấn thương, tuyển dụng và chịu trách nhiệm về kết quả. Những điều đó không thể được giải quyết bằng vài nhận xét sắc sảo trước ống kính.

Có lẽ các học trò của Sir Alex Ferguson vẫn giỏi nhất ở khoản bình luận. Đến lúc trực tiếp cầm quân, nhìn đi nhìn lại, chẳng mấy ai làm nên chuyện.