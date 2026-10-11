Dùng banh cắt thủy lực giải cứu tài xế giữa cabin bẹp dúm sau tai nạn

Thông thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 20h10 tối 10.10, tại Km56+300, đoạn qua thôn Thượng Ấm, xã Bình Ca, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô tải.

Vụ va chạm khiến cabin xe tải bị biến dạng, móp bẹp nghiêm trọng. Tài xế Quan Văn Chiến (sinh năm 1995, trú tại xã Thượng Lâm, Tuyên Quang) bị thương, mắc kẹt bên trong cabin và không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế bị kẹt trong cabin biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước tình trạng cabin xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng người dân triển khai phương án giải cứu tài xế mắc kẹt.

Lực lượng chức năng sử dụng banh cắt thủy lực và kích thủy lực để từng bước tách phần cabin bị móp bẹp, tạo khoảng trống tiếp cận nạn nhân, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cùng các thao tác kỹ thuật chính xác, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa tài xế ra khỏi cabin xe tải an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.