Dùng bằng thạc sĩ giả để 'xin' vào làm giảng viên đại học

Huy khai nhận: Toàn bộ văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ mà Huy sử dụng để xin tuyển dụng vào 3 nơi: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; Trường ĐH Đông Á và ĐH Hòa Bình (Hà Nội) đều là những hồ sơ, văn bằng được làm giả.

Trong khi Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang điều tra làm rõ tố giác của trường ĐH Đông Á về việc một “thạc sĩ” dùng bằng giả, để vào làm việc tại trường… Thì Nguyễn Hữu Tuấn Huy (40 tuổi, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục hành vi sử dụng bản xao các văn bằng, chứng chỉ giả để xin vào ĐH Hòa Bình (Hà Nội) và quảng cáo trên Facebook để tuyển sinh liên thông, bằng 2, sau ĐH, đào tạo CNTT, Anh văn...

Ngày 30-3, thông tin từ Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết: cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuấn Huy về tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức.

Trước đó, ông Huy từng sử dụng văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả để nộp hồ sơ xin việc qua Sở Nội vụ và được Sở Thông tin-Truyền thông tiếp nhận, bố trí công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông từ ngày 2-3-2009 đến 1-9-2010.

Những văn bằng, thạc sĩ dỏm Tuấn Huy sử dụng để xin việc làm.

Trả lời của trường ĐH Bách Khoa TP. HCM về trường hợp Nguyễn Hữu Tuấn Huy không có tên trong danh sách học viên cao học.

Sau thời gian này, đã Huy đã nộp hồ sơ và xin tuyển dụng vào bộ phận tuyển sinh ĐH Đông Á Đà Nẵng và công tác tại đây đến tháng 9-2017 thì đã bị buộc thôi việc vì lý do: Tự ý phát tán hồ sơ nhân sự qua email, tung tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường.

Đặc biệt, theo đơn trình báo của trường ĐH Đông Á, thì trước đây Tuấn Huy đã nộp hồ sơ xin vào làm việc tại trường. Căn cứ văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận do ông Huy cung cấp, nhà trường đã tuyển dụng, ký hợp đồng lao động vào bộ phận tuyển sinh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, các cơ sở đào tạo liên quan xác nhận toàn bộ giấy tờ nói trên đều là giả. Trong thời gian làm việc tại trường, Huy còn có các hành vi sử dụng email cá nhân phát tán hồ sơ nhân sự, đưa tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Từ thông tin do trường ĐH Đông Á cung cấp, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tiến hành rà soát, xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ liên quan.

Kết quả, giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TPHCM; bằng tốt nghiệp ĐH ngành Tin học, Giấy Chứng nhận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ của Trường ĐH Bách khoa TPHCM cấp cho ông Huy đều đã được làm giả.

