Đứng bán hàng nhiều năm, bà chủ tiệm tạp hóa 49 tuổi phải ngồi xe lăn nhập viện

Ngồi xe lăn vì đứng nhiều

Nhiều năm làm công việc buôn bán, thường xuyên phải đứng lâu và đi lại, bà N.T.C.N (49 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa tại tỉnh An Giang) dần xuất hiện những cơn đau dữ dội ở cả hai đầu gối. Bà phải vịn vào đồ đạc để di chuyển, sau đó ngay cả việc đứng lên cũng trở nên khó khăn và cuối cùng phải ngồi xe lăn.

Khoảng 7 tháng trước khi nhập viện, tình trạng đau hai khớp gối của bà N. tăng nhanh, kèm đau lưng. Người bệnh từng điều trị nội khoa nhưng triệu chứng không cải thiện đáng kể.

Khi bà đến bệnh viện thăm khám, kết quả X-quang cho thấy cả hai khớp gối đều thoái hóa nặng, biến dạng, lệch trục và khe khớp bị hẹp. Với mức độ tổn thương nghiêm trọng, các phương pháp điều trị bảo tồn không còn mang lại hiệu quả, bác sĩ chỉ định bệnh nhân phải thay khớp gối.

Bà N. cho biết, bác sĩ tư vấn có thể thay từng khớp ở hai thời điểm khác nhau hoặc thay đồng thời hai khớp trong một cuộc phẫu thuật.

Bà N. sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Nếu phẫu thuật thay lần lượt từng bên gối, bà N. phải trải qua hai ca mổ, hai đợt nằm viện và hai quá trình phục hồi. Trong khi đó, việc thay đồng thời hai khớp giúp hoàn tất phẫu thuật trong một lần.

Trước phẫu thuật, bà N. được đánh giá chức năng tim mạch, hô hấp, chuyển hóa, tình trạng thiếu máu và các bệnh lý nền để xác định khả năng chịu đựng.

Ê-kíp xác định bà N. đủ điều kiện thay đồng thời hai khớp gối. Ca mổ kéo dài khoảng 4 giờ và diễn ra thuận lợi.

Không phải đau là thay

BS.CKI Nguyễn Phước Lộc, Khoa Chỉnh hình Vi phẫu - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết với thay khớp gối hai bên, một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm sự cân bằng giữa hai chân sau phẫu thuật.

“Trước ca mổ, ê-kíp lập kế hoạch chi tiết, tính toán mức độ cắt xương đùi, mâm chày và các yếu tố liên quan để sau phẫu thuật hai chân cân bằng, giúp người bệnh thuận lợi khi đi lại”, bác sĩ Lộc cho biết.

Sau phẫu thuật, người bệnh được kiểm soát đau và tập phục hồi chức năng sớm với các bài tập co duỗi khớp gối, tập đứng, tập đi theo từng giai đoạn.

Thoái hóa khớp gối thường tiến triển theo tuổi tác, đồng thời có thể liên quan đến tình trạng khớp phải chịu tải kéo dài, thừa cân, chấn thương hoặc một số bệnh lý khác. Tuy nhiên, đau khớp gối không đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật thay khớp.

Tùy mức độ tổn thương, người bệnh có thể được điều trị bằng cách điều chỉnh hoạt động, giảm cân nếu thừa cân, dùng thuốc, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hoặc một số phương pháp can thiệp khác khi có chỉ định.

Phẫu thuật thay khớp thường được cân nhắc khi khớp đã tổn thương nặng, biến dạng, đau kéo dài, hạn chế vận động nghiêm trọng và các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo người thường xuyên phải đứng lâu, đi lại nhiều hoặc làm công việc gây áp lực kéo dài lên khớp gối nên chú ý kiểm soát cân nặng, duy trì vận động phù hợp và đi khám khi xuất hiện đau, cứng hoặc hạn chế vận động kéo dài. Việc phát hiện và điều trị sớm có thể kiểm soát triệu chứng, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng vận động và tránh để bệnh tiến triển đến giai đoạn tổn thương nặng.