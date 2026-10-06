Dùng ấm siêu tốc mỗi ngày, 5 thói quen này có thể khiến thiết bị nhanh xuống cấp

Thói quen dùng ấm siêu tốc gây hại

Ấm siêu tốc được sử dụng thường xuyên trong nhiều gia đình để đun nước pha trà, cà phê, sữa hoặc phục vụ việc nấu nướng. Tuy nhiên, thiết bị vốn được thiết kế chủ yếu để đun nước nên một số thói quen tưởng tiện lợi lại có thể làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến độ an toàn của ấm.

Dùng ấm để nấu mì, luộc trứng

Khi cần chuẩn bị nhanh một bữa ăn, nhiều người tận dụng ấm siêu tốc để nấu mì, luộc trứng hoặc đun sữa. Tuy nhiên, đây không phải công dụng phù hợp với nhiều loại ấm.

Bosch khuyến cáo ấm siêu tốc chỉ nên sử dụng để đun nước, bởi sữa và các chất khác có thể bám vào bộ phận gia nhiệt, gây cháy khét hoặc khó vệ sinh. Philips cũng hướng dẫn các dòng ấm thông thường chỉ dùng với nước sạch, không sử dụng để hâm súp hay chế biến thực phẩm.

Vì vậy, dù có thể tiết kiệm được một chút thời gian, người dùng không nên biến ấm siêu tốc thành một chiếc nồi nấu ăn.

Để cặn khoáng bám quá lâu

Sau một thời gian sử dụng, bên trong ấm có thể xuất hiện lớp cặn màu trắng hoặc vàng. Đây thường là cặn khoáng tích tụ từ nguồn nước.

Khi cặn bám quá dày, hiệu suất truyền nhiệt có thể giảm, khiến thời gian đun nước kéo dài hơn. Philips khuyến cáo người dùng nên tẩy cặn định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động của thiết bị.

Tần suất tẩy cặn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước và mức độ sử dụng. Khi vệ sinh, nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì tự ý dùng hóa chất hoặc phương pháp có thể làm ảnh hưởng đến vật liệu bên trong ấm.

Bật ấm khi lượng nước quá ít

Nhiều ấm siêu tốc hiện nay có chức năng tự động ngắt khi phát hiện tình trạng không đủ nước. Tuy nhiên, đây là cơ chế bảo vệ chứ không có nghĩa người dùng có thể thường xuyên vận hành ấm dưới mức quy định.

Các nhà sản xuất thường yêu cầu mực nước nằm giữa vạch MIN và MAX. Nếu đun khi lượng nước quá thấp, bộ phận gia nhiệt có thể phải hoạt động trong điều kiện không phù hợp, từ đó ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Nếu chức năng chống đun khô đã kích hoạt, nên để ấm nguội hoàn toàn trước khi sử dụng lại và thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên liên tục bật lại ngay sau khi ấm vừa tự ngắt.

Để nước lọt vào phần tiếp điện

Khi rót nước quá nhanh hoặc vệ sinh không cẩn thận, nước có thể lọt vào phần đế hoặc đầu nối điện của ấm. Đây là khu vực cần được giữ khô để hạn chế nguy cơ chập điện.

Russell Hobbs cũng khuyến cáo giữ khô phần đầu nối và ổ cắm. Nếu nghi ngờ nước đã lọt vào đế tiếp điện hoặc bên trong thân máy, không nên cắm điện để kiểm tra ngay.

Thay vào đó, cần ngắt nguồn điện, để thiết bị khô hoàn toàn và kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có dấu hiệu bất thường, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Ngâm cả ấm vào nước để vệ sinh

Muốn làm sạch cặn bẩn, một số người có thói quen ngâm cả thân ấm vào chậu nước hoặc chà mạnh bằng dụng cụ có tính mài mòn. Cách làm này có thể gây ảnh hưởng đến các bộ phận điện bên trong.

Bosch hướng dẫn không ngâm ấm trong nước, đồng thời không dùng dụng cụ cọ rửa có tính mài mòn. Với loại ấm có đế rời, phần tiếp điện càng cần được giữ khô.

Cách vệ sinh phù hợp là lau bên ngoài bằng khăn mềm, súc rửa bên trong và tẩy cặn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi vệ sinh, cần đảm bảo đáy ấm và phần tiếp điện khô hoàn toàn trước khi đặt lên đế.

Một vài lưu ý để dùng ấm an toàn

Ngoài việc tránh 5 thói quen trên, người dùng nên đặt ấm trên bề mặt phẳng, khô ráo và sử dụng nguồn điện phù hợp. Không nên để dây điện hoặc đế ấm tiếp xúc với nước.

Khi rót nước, nên thao tác cẩn thận và tránh mở nắp ngay khi nước vừa sôi để hạn chế nguy cơ bị bỏng do hơi nước nóng.

Một chiếc ấm siêu tốc không cần chăm sóc quá cầu kỳ để duy trì độ bền. Chỉ cần sử dụng đúng công năng, đảm bảo lượng nước theo quy định, tẩy cặn định kỳ và giữ các bộ phận điện khô ráo, người dùng đã có thể hạn chế nhiều sự cố thường gặp và sử dụng thiết bị an toàn hơn.