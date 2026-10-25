Dùng AI viết 370 cuốn tiểu thuyết, nhà văn kiếm hơn 1 triệu USD

Nhà văn Coral Hart sử dụng AI để sáng tác hơn 370 cuốn sách trong khoảng 20 tháng. Ảnh: Charlotte Coppin/The New York Times.

Coral Hart, nhà văn Nam Phi ngoài 40 tuổi, đã xuất bản hơn 370 cuốn sách trong khoảng 20 tháng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Bà cho biết đã bán hơn một triệu bản sách, thu về hơn một triệu USD (hơn 25,8 tỷ đồng) trong năm 2026, dù thường xuyên đối mặt với những lời chỉ trích vì sử dụng công nghệ để sáng tác.

Hart bắt đầu thử nghiệm viết sách bằng AI sau khi một nhà xuất bản lớn hủy các hợp đồng thuê bà viết sách thay cho người khác và thay thế công việc của bà bằng công nghệ này.

Hiện tại, bên cạnh việc xuất bản tiểu thuyết tình cảm dưới nhiều bút danh, Hart còn đào tạo người viết sách sử dụng AI và phát triển phần mềm phục vụ hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, cách làm của bà cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng tác phẩm, vai trò của người viết và ranh giới giữa sáng tác của con người với nội dung do máy tạo ra.

Quy trình viết sách bằng AI

Theo AFP, Hart bắt đầu sử dụng AI vào khoảng tháng 2/2025. Trước đó, bà đã có 14 năm làm việc trong ngành xuất bản và viết hàng chục tác phẩm mà không cần đến công nghệ này.

Nữ nhà văn mất khoảng 3 tháng để làm quen với các mô hình AI và xây dựng quy trình có thể tạo ra một cuốn sách hoàn chỉnh. Bà kết hợp nhiều công cụ, chủ yếu sử dụng Claude của Anthropic cùng kinh nghiệm viết lách của bản thân.

Hart đánh giá ChatGPT có thế mạnh trong việc viết hội thoại nhưng còn hạn chế khi triển khai văn xuôi. Claude có khả năng xây dựng cấu trúc câu chuyện tốt hơn, trong khi Grok có thể tạo ra những cảnh nóng phù hợp với thể loại tiểu thuyết tình cảm, dù đôi khi nội dung thiếu kiểm soát.

"Nếu bạn chỉ yêu cầu ChatGPT hay Claude viết cho mình một cuốn sách, kết quả nhận được sẽ là một mớ hỗn độn, bởi AI không có đủ chất liệu để làm việc", bà nói.

Thay vì giao toàn bộ công việc cho máy móc, Hart tự xác định ý tưởng, phong cách, đặc điểm nhân vật và dàn ý từng chương trước khi đưa dữ liệu vào hệ thống. Theo bà, các mô hình ngôn ngữ lớn cần được cung cấp thông tin cụ thể mới có thể tạo ra câu chuyện đáp ứng yêu cầu.

Coral Hart kết hợp nhiều công cụ AI để viết tiểu thuyết tình cảm, từ xây dựng cốt truyện đến hoàn thiện bản thảo. Ảnh: The Coral Hart Group.

Khi mới bắt đầu, Hart chỉ có thể tạo từng đoạn văn và thường phải đưa ra hai hoặc ba câu lệnh để có kết quả như mong muốn.

Hiện tại, bà cho biết có thể tạo bản thảo cả cuốn sách chỉ trong một chuỗi lệnh. Chất lượng các mô hình AI cũng được cải thiện đáng kể từ năm 2025, từ cách diễn đạt đến ngữ pháp và cấu trúc câu,

Theo Hart, các nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm phải chấp nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

"Nếu tôi có thể tạo ra một cuốn sách trong một ngày, còn bạn mất sáu tháng để viết xong một cuốn, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua này?", bà nói với The New York Times.

Tuy nhiên, bản thảo đầu tiên thường chưa đạt yêu cầu. Hart tiếp tục dùng AI để biên tập nội dung ở cấp độ tổng thể, kiểm tra mạch truyện, sự phát triển của nhân vật và tính nhất quán giữa các chi tiết. Những lỗi như tình tiết bị bỏ dở, phần giữa truyện thiếu hấp dẫn hoặc màu mắt nhân vật thay đổi giữa các chương đều cần được xử lý.

Cuối cùng, người thật sẽ đọc và hiệu đính bản thảo, sửa những dấu hiệu cho thấy văn bản do AI tạo ra còn sót lại, đồng thời viết lại các phần cần thiết trước khi xuất bản.

Phần lớn trong số hơn 370 đầu sách của Hart thuộc thể loại tiểu thuyết tình cảm. Theo bà, các tác phẩm được phát triển để phục vụ những nhóm độc giả cụ thể dựa trên quá trình nghiên cứu thị trường. Một cuốn tiểu thuyết của cô từng lọt vào danh sách 100 sách bán chạy nhất trên Amazon.

Để bảo vệ các con trước những lời công kích trên Internet và phân chia tác phẩm theo thể loại, bà sử dụng nhiều bút danh, trong đó có Coral Hart. Nữ nhà văn còn xuất bản sách dưới hơn 10 bút danh khác.

Bị chỉ trích vì dùng AI

Thành công về doanh thu không giúp Hart tránh khỏi những tranh cãi. Trên mạng xã hội, bà thường bị gọi là kẻ lừa đảo hoặc phản diện, đồng thời bị cáo buộc góp phần tạo ra "AI slop" - thuật ngữ chỉ những nội dung chất lượng thấp do AI tạo ra trong văn bản, video, âm nhạc và hình ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn, Hart cho biết đã nhận hàng chục nghìn tin nhắn thù ghét cùng một số lời đe dọa giết người. Bà quyết định công khai cách làm việc vì cho rằng ngành xuất bản cần thảo luận nghiêm túc về sự hiện diện của AI.

Theo Hart, công nghệ này sẽ không biến mất chỉ vì một nhóm nhà văn phản đối. Bà cũng cho rằng phản ứng của độc giả đối với tác phẩm là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng.

Tides of Change (tạm dịch: Những con sóng đổi thay) là tiểu thuyết tình cảm do Coral Hart sáng tác với sự hỗ trợ của AI. Ảnh: Coral Hart.

"Độc giả không đọc những cuốn sách rác. Họ sẽ trả lại chúng", bà nói.

Bên cạnh việc viết sách, Hart đang phát triển hoạt động đào tạo thông qua PlotProse, công ty bà thành lập vào tháng 1/2020, theo Myboardband.

Đơn vị này hướng dẫn các tác giả độc lập sử dụng AI, nghiên cứu thị trường, tiếp thị sách, thiết kế bìa và xây dựng nhiều nguồn thu nhập. Hart cho biết trực tiếp thiết kế và tổ chức hơn 19 buổi đào tạo mỗi năm.

PlotProse cũng chuẩn bị ra mắt Authorythm, phần mềm dành cho các tác giả sử dụng AI. Theo giới thiệu của Hart trên LinkedIn, nền tảng tập trung vào kỹ thuật viết, hệ thống AI và xây dựng quy trình xuất bản có khả năng mở rộng.

Các dịch vụ của công ty bao phủ nhiều công đoạn thương mại, từ nghiên cứu, viết sách đến ra mắt và bán tác phẩm. Theo The Coral Hart Group, mỗi cuốn sách hoàn thiện có thể bao gồm bản thảo dài tối đa 50.000 từ, khâu biên tập, phần đọc thử của con người, bìa sách, nội dung giới thiệu và thông tin cần thiết để đăng bán trên Amazon.

Hart cũng theo dõi những tranh luận về việc sử dụng AI trong văn học truyền thống. Một trường hợp được bà nhắc đến là tiểu thuyết của Thelyson Orelien, nhà văn Canada gốc Haiti, bị loại khỏi danh sách rút gọn giải Goncourt của Pháp sau cáo buộc sử dụng AI.

Nhà xuất bản xác nhận thông tin này vào ngày 21/10. Theo Hart, trước khi tranh cãi nổ ra, cuốn sách từng nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình và có doanh số tốt.

Từ trường hợp đó, bà đặt câu hỏi: "Nếu bạn cần biết một tác phẩm có sử dụng AI mới ghét nó, vậy bạn thực sự ghét tác phẩm đó hay ghét AI?".