Giải pháp bền vững là sử dụng AI nhằm gia tăng tần suất luyện tập, phản hồi và trách nhiệm của nhân viên, thay vì để công nghệ làm thay hoàn toàn.

Tiết kiệm giờ làm, nhưng đánh đổi điều gì?

Kể từ khi các công cụ AI tạo sinh trở nên phổ biến, nhiều doanh nghiệp thường đo lường hiệu quả ứng dụng công nghệ bằng một chỉ số quen thuộc là số giờ làm việc được tiết kiệm.

Mặc dù con số này mang lại sức hấp dẫn lớn về mặt chi phí, nhưng đây chưa phải là thước đo toàn diện. Câu hỏi quan trọng hơn mà các nhà quản lý cần đặt ra là đội ngũ nhân viên của họ còn giữ được năng lực thực thi đến đâu khi không có sự hỗ trợ của AI.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến lớp nhân sự trẻ đánh mất cơ hội va chạm thực tế để trở thành chuyên gia. Ảnh minh hoạ.

Thực tế cho thấy, trực giác nghề nghiệp và bản lĩnh chịu trách nhiệm chỉ có thể hình thành thông qua một quá trình thực hành đủ nhiều và đủ chiều sâu.

Nếu những nhân sự mới gia nhập thị trường lao động lập tức giao phó các nhiệm vụ nền tảng như phân tích số liệu, viết báo cáo hay xử lý sự cố cho AI, họ có thể tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh về mặt hình thức nhưng lại thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến.

Hệ quả là chỉ sau vài năm, doanh nghiệp có thể sở hữu một lực lượng nhân sự thành thạo thao tác công cụ, nhưng lại khan hiếm những chuyên gia thực thụ để kế cận các vị trí trọng yếu.

AI đóng vai trò hỗ trợ, con người giữ quyền quyết định

Mô hình ứng dụng công nghệ được giới chuyên gia khuyến nghị hiện nay là sử dụng AI để tăng cường năng lực cho con người, thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của người lao động.

Theo cách tiếp cận này, AI đảm nhận các khâu như soạn thảo bản nháp, tổng hợp dữ liệu và gợi ý các phương án tiếp cận, trong khi nhân viên phải trực tiếp kiểm chứng thông tin, lựa chọn giải pháp tối ưu và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả công việc.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, AI có thể hỗ trợ phát hiện các quy luật, vẽ biểu đồ trực quan hoặc đề xuất giả thuyết ban đầu, nhưng việc đặt ra câu hỏi nghiên cứu đúng trọng tâm, thẩm định độ tin cậy của nguồn số liệu và đưa ra kết luận kinh doanh vẫn thuộc về người làm chuyên môn.

Tương tự, trong hoạt động vận hành, AI có thể xử lý các tác vụ mang tính lặp lại, còn việc giải quyết các tình huống ngoại lệ, ứng phó sự cố hoặc đưa ra quyết định tiềm ẩn rủi ro cao bắt buộc phải do con người đảm nhiệm.

Bốn nguyên tắc rèn luyện năng lực trong kỷ nguyên AI

Để tránh tình trạng nhân sự bị phụ thuộc vào công nghệ, doanh nghiệp có thể triển khai lộ trình rèn luyện gồm bốn lớp rõ ràng.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần yêu cầu nhân sự mới tự thực hiện công việc trước khi dùng công cụ hỗ trợ.

Trong khoảng 3 đến 6 tháng đầu tiên, hoặc cho đến khi đạt chuẩn năng lực cơ bản, nhân viên mới phải trực tiếp đảm nhận các đầu việc cốt lõi như phân tích dữ liệu, soạn thảo báo cáo, xử lý lỗi kỹ thuật, làm việc với khách hàng và giải quyết khiếu nại.

Họ chỉ được phép sử dụng AI sau khi đã tự xây dựng được phương án riêng, nhằm mục đích đối chiếu, phản biện và rà soát thiếu sót.

Thứ hai, nhân viên nên tận dụng AI như một "đối thủ tập luyện" để nâng cao tư duy phản biện.

Người lao động có thể yêu cầu hệ thống chỉ ra các lỗ hổng trong lập luận của mình, xây dựng kịch bản khách hàng khó tính, hoặc giả lập các tình huống khủng hoảng truyền thông và đàm phán thương mại.

Bên cạnh đó, AI cũng có thể thực hiện việc chấm điểm sơ bộ dựa trên bộ tiêu chí có sẵn, sau đó quản lý chuyên môn sẽ đánh giá lại và phân tích rõ những điểm khác biệt để nhân viên rút kinh nghiệm.

Thứ ba, đối với những nhân sự đã vững vàng về chuyên môn, AI đóng vai trò là công cụ tăng tốc hiệu suất. Khi phần việc chuẩn bị và các thao tác lặp lại được chuyển giao cho máy móc, các chuyên gia sẽ có thêm quỹ thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao và khó thay thế, chẳng hạn như nhận diện bản chất vấn đề, hoạch định chiến lược dài hạn, xử lý các ca nghiệp vụ phức tạp và đào tạo thế hệ kế cận.

Thứ tư, đội ngũ quản lý vẫn phải giữ vai trò trung tâm trong việc phát triển con người. Mặc dù AI có thể gợi ý lộ trình học tập hoặc chỉ ra những khoảng trống về kỹ năng, nhưng quá trình theo sát thực tế, đưa ra phản hồi về hành vi và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân vẫn đòi hỏi sự dẫn dắt trực tiếp của các nhà quản lý cấp trung.

Thiết lập quy trình làm việc và hành lang quản trị an toàn

Đối với phần lớn các công việc tri thức, doanh nghiệp có thể chuẩn hóa hoạt động theo một quy trình gồm bảy bước khép kín.

Trước hết, nhân viên tự xác định rõ vấn đề cần giải quyết, các tiêu chí thành công và những ràng buộc liên quan.

Tiếp theo, họ tự xây dựng phương án hoặc sản phẩm đầu tiên nếu đó là kỹ năng đang trong giai đoạn rèn luyện.

Ở bước thứ ba, nhân viên mới sử dụng AI để phản biện, tìm kiếm lỗ hổng, bổ sung dữ liệu còn thiếu và tham khảo các phương án thay thế.

Sau đó, toàn bộ thông tin phải được kiểm chứng bằng các nguồn dữ liệu tin cậy, số liệu thực tế và kinh nghiệm nghiệp vụ, trước khi trình lên quản lý hoặc chuyên gia phê duyệt, đặc biệt là đối với các quyết định liên quan đến tài chính, khách hàng, pháp lý hoặc vận hành.

Cuối cùng, đội ngũ cần ghi chép lại bài học kinh nghiệm về những điểm AI hoặc con người đã làm sai để cải tiến quy trình, đồng thời lặp lại chu trình này ở mức độ thử thách cao hơn thay vì giao khoán trọn gói cho máy móc.

Song song với quy trình tác nghiệp, doanh nghiệp cần ban hành ma trận phân quyền sử dụng AI theo từng cấp bậc, bởi nhân viên mới, nhân viên thành thạo, chuyên gia và quản lý đòi hỏi những mức độ tự chủ khác nhau.

Danh mục các nhiệm vụ cấm sử dụng AI cũng cần được quy định minh bạch, bao gồm việc phân tích nguyên nhân gốc rễ sự cố, giải quyết khiếu nại nghiêm trọng, đàm phán các hợp đồng quan trọng, đánh giá hiệu suất nhân sự và đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng.

Mọi sản phẩm có sự tham gia của AI khi gửi tới khách hàng hoặc phục vụ báo cáo quản trị đều phải có cá nhân chịu trách nhiệm kiểm duyệt, đồng thời tuyệt đối không đưa dữ liệu mật, thông tin khách hàng chưa được cấp phép hay hồ sơ nhân sự nhạy cảm vào các nền tảng AI nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức.

Ngoài ra, một giải pháp đáng cân nhắc là tổ chức các buổi diễn tập "mất AI", cho phép đội ngũ làm việc trong một ngày hoặc một tuần không sử dụng công cụ hỗ trợ đối với các nhiệm vụ cốt lõi nhằm kiểm tra năng lực dự phòng khi hệ thống gặp sự cố.

Đo lường những giá trị còn lại khi tắt AI

Thay vì chỉ thống kê số giờ làm việc tiết kiệm được, doanh nghiệp nên mở rộng hệ thống đánh giá sang tỷ lệ nhân viên có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi mà không cần sự trợ giúp của AI, tỷ lệ sai sót được con người phát hiện trước khi phát hành, mức độ tiến bộ sau mỗi vòng phản hồi và mức độ phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ duy nhất.

Lấy ví dụ từ lộ trình đào tạo một nhân viên phân tích kinh doanh: trong 8 tuần đầu tiên, nhân sự mới phải tự thực hiện toàn bộ khâu phân tích, viết nhận định và đề xuất giải pháp, còn AI chỉ được dùng để soát lỗi chính tả hoặc phản biện sau khi bản nháp đã hoàn tất.

Từ tuần thứ 9 đến tuần thứ 16, nhân viên được phép sử dụng AI để hỗ trợ soạn thảo, nhưng bắt buộc phải đính kèm phần giải trình "quyết định của tôi", các bằng chứng kiểm chứng độc lập và danh sách những rủi ro còn tồn đọng.

Sau 6 tháng, khi AI trở thành một trợ lý vận hành đắc lực, nhân viên vẫn phải là người trực tiếp chủ trì các buổi trình bày, trả lời những câu hỏi phản biện hóc búa và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khuyến nghị của mình.

Cách tiếp cận này mang lại lợi ích kép cho tổ chức: vừa nâng cao năng suất lao động nhờ sức mạnh công nghệ, vừa xây dựng được một đội ngũ nhân sự bản lĩnh nhờ duy trì thói quen rèn luyện, ra quyết định và gánh vác trách nhiệm.