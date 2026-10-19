Dùng AI mở rộng cơ hội học tập, việc làm cho phụ nữ khiếm thị

Ngày 18/10, tại Ninh Bình, Hội Người mù tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường Đại học Đại Nam tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026 (NB-IAF 2026).

Diễn ra nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đây là mùa đầu tiên của chuỗi diễn đàn thường niên nhằm đưa tiến bộ công nghệ đến gần hơn với người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khiếm thị.

Trong kỷ nguyên số, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như chuyển đổi văn bản thành giọng nói, nhận diện hình ảnh hay trợ lý tra cứu nội dung số đang mở ra cánh cửa tri thức chưa từng có cho người khiếm thị. Tuy nhiên, diễn đàn nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi không chỉ dừng ở việc "được tiếp cận" một cách thụ động, mà phải tiến tới "có khả năng ứng dụng và sử dụng thành thạo" công nghệ để giải quyết công việc hằng ngày và nâng cao tính tự lập.

Phiên tọa đàm “Từ tiếp cận đến làm chủ: Phụ nữ khiếm thị trong kỷ nguyên AI” trong khuôn khổ Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026. Ảnh: Thủy Tiên

Ông Phạm Quang Giang, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Ninh Bình, cho biết diễn đàn xuất phát từ sáng kiến kết nối tri thức của tuổi trẻ NIC. Hội kỳ vọng sự kiện không chỉ dừng ở việc trao đổi kinh nghiệm mà sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, lâu dài, giúp người khiếm thị ứng dụng công nghệ, phát huy năng lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin đóng góp cho xã hội.

Khẳng định định hướng đồng hành lâu dài, bà Bùi Hải Vy, Bí thư Đoàn Thanh niên NIC, nhấn mạnh đây là bước tiếp nối hành trình 5 năm gắn bó với các nhóm yếu thế của trung tâm. "Chúng tôi mong muốn chuyển hóa những thành tựu công nghệ, đặc biệt là AI, thành giải pháp thiết thực giúp mở rộng cơ hội học tập, lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Đây cũng chính là tinh thần đổi mới sáng tạo vì mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số".

Chia sẻ góc nhìn quốc tế, bà Đào Thu Hương, Cán bộ Hòa nhập người khuyết tật của UNDP Việt Nam, cùng các đại diện tổ chức xã hội và chuyên gia công nghệ đã phân tích những rào cản thực tế, đồng thời gợi mở phương thức ứng dụng công nghệ hỗ trợ bám sát nhu cầu sinh hoạt, học tập của người khuyết tật tại Việt Nam.