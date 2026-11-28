Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Toàn tạo dựng và phát tán lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video - Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tề Lỗ đã làm rõ vụ việc một nam thanh niên sử dụng hình ảnh giả mạo được tạo bằng ứng dụng AI, đăng tải lên mạng xã hội Facebook kèm nội dung bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Người thực hiện hành vi được xác định là Nguyễn Văn Toàn (SN 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong tháng 6 và tháng 7/2026, Toàn đã sử dụng ứng dụng ChatGPT tạo hình ảnh giả về một người hàng xóm có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau đó, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Hưng đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả, bịa đặt chuyện người hàng xóm có quan hệ bất chính. Để thu hút sự chú ý và khiến thông tin lan truyền, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng người hàng xóm cùng nhiều tài khoản khác.

Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an. Ảnh cắt từ video - Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình người hàng xóm, kéo dài từ năm 2025. Do bức xúc, Toàn đã tạo dựng và phát tán những hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, khiến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tề Lỗ đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn về tội "Làm nhục người khác".