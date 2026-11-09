Dùng AI được huấn luyện bằng tiểu thuyết để 'thao túng' chính tác giả

Joe Dunthorne nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Submarine (Tạm dịch: Tàu ngầm), được chuyển thể thành phim vào năm 2010. Ảnh: Hayley Benoit.

Chia sẻ trên Guardian, nhà văn Joe Dunthorne, tác giả sách từng đoạt giải Giải thưởng RSL Encore của Anh, cho biết hộp thư đến của anh luôn nhận được một lượng lớn thư hâm mộ từ những độc giả nhiệt thành. Họ thường bày tỏ sự am hiểu sâu sắc và chia sẻ các câu chuyện cá nhân một cách hóm hỉnh.

“Họ có những cái tên nghe rất cuốn hút như Bella Monroe, Thalina Rose và Tricia Claxton”, anh chia sẻ.

Song, đằng sau những lời tán dương là đề nghị chi phí quảng bá cho tác phẩm. Họ tự giới thiệu có khả năng đưa tác phẩm của anh đến các câu lạc bộ sách trên khắp thành phố hoặc giới thiệu sách với cộng đồng độc giả riêng. Đổi lại, nhà văn phải chuyển cho họ vài trăm USD phí quảng bá. Dunthorne kể nhiều nhà văn trong cộng đồng cũng liên tục nhận được những lời mời tương tự.

“Các thông điệp thường được soạn thảo tinh vi đến mức vượt qua bộ lọc thư rác và đi thẳng vào hộp thư đến. Khi đọc, tôi tự hỏi: ‘Liệu có một người thật sự tồn tại ngoài đời dành nhiều tình cảm đến vậy cho tác phẩm của mình không?’ Như thể họ đã đọc rất kỹ tác phẩm của tôi”, Joe Dunthorne chia sẻ.

Một ngày, tiểu thuyết gia quyết định phản hồi email từ người tự xưng là nhà sáng lập Câu lạc bộ Sách Berlin - đơn vị trông có vẻ như có trụ sở ở châu Âu. Ban đầu, phía “câu lạc bộ sách” này yêu cầu Dunthorne chuyển khoản nhưng bị tác giả từ chối với lý do chỉ có tiền mặt. Sau nhiều lần thương lượng, phía đối tác mới đồng ý cho anh trả bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, họ yêu cầu anh gửi số tiền đó về một địa chỉ nằm ở khu vực ngoại ô của một thành phố ở Philippines. Theo Guardian, Philippines - cùng với Myanmar, Lào và Campuchia - là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ các mạng lưới tội phạm có tổ chức vận hành những “trại lừa đảo” ở quy mô công nghiệp.

Tháng 7/2026, Washington Post đăng tải loạt bài điều tra tập đoàn Anthropic - đơn vị sở hữu chatbot Claude - tiêu hủy hàng triệu đầu sách vật lý để huấn luyện mô hình AI. Tập đoàn này đã phải thỏa thuận dàn xếp 1,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến việc sử dụng khoảng 500.000 đầu sách không có bản quyền nhằm huấn luyện hệ thống AI Claude.

“AI đứng sau những vụ lừa đảo này thực sự đã đọc tất cả sách của chúng tôi. Chúng tôi đang bị thao túng bởi một phiên bản của chính mình”, tiểu thuyết gia Joe Dunthorne nhận định.