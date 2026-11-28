Dùng AI dựng kịch bản, giả danh cán bộ tư pháp để lừa tiền

Ngày 27/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân. Cô sinh năm 1997, quê Lâm Đồng, hiện ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, để phục vụ điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26/11, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Viện kiểm sát. Đối tượng dựng chuyện nạn nhân có liên quan đến một vụ việc hình sự, sau đó đe dọa và yêu cầu đưa tiền để được giải quyết, tránh bị xử lý.

Do tin tưởng những thông tin được đưa ra, nạn nhân đã giao tổng cộng 125 triệu đồng bằng hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Đến ngày 26/11, đối tượng tiếp tục liên lạc, yêu cầu đưa thêm tiền và hẹn giao nhận trong chiều cùng ngày. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Đối tượng Phạm Thị Kim Ngân.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Phạm Thị Kim Ngân là người thực hiện hành vi trên.

Đáng chú ý, bước đầu đối tượng khai nhận đã sử dụng điện thoại, máy tính và công cụ AI để tạo dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản nhập vai. Qua đó, đối tượng khiến nạn nhân tin rằng mình đang bị cơ quan chức năng xử lý, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Vụ việc cho thấy một khía cạnh đáng lo ngại của tội phạm công nghệ cao. AI có thể bị lợi dụng để tạo ra những tình huống giả mạo có tính liên kết, thay vì chỉ sử dụng những cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo đơn lẻ.

Khi thông tin giả được xây dựng thành một câu chuyện có nhiều tình tiết, nạn nhân dễ rơi vào trạng thái lo lắng, mất bình tĩnh và làm theo yêu cầu của đối tượng. Đây cũng là yếu tố khiến những thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền trở nên nguy hiểm.

AI khiến thủ đoạn giả mạo tinh vi hơn, người dân cần chủ động xác minh

Trước đây, các chiêu trò giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án thường tập trung vào những cuộc gọi đe dọa, thông báo liên quan đến điều tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, việc đưa AI vào quá trình xây dựng kịch bản có thể giúp các đối tượng tạo ra nội dung giả mạo đa dạng, nhất quán và có vẻ đáng tin hơn.

Điểm đáng chú ý là công nghệ không tự tạo ra sức ép tâm lý đối với nạn nhân. Chính cách các đối tượng khai thác nỗi sợ liên quan đến pháp luật đóng vai trò quan trọng. Sự kết hợp thông tin giả và các tình huống dàn dựng mới là yếu tố quyết định hiệu quả lừa đảo.

Trong những tình huống này, nạn nhân thường bị đặt vào trạng thái phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Đối tượng có thể lợi dụng tâm lý sợ hãi để thúc ép nạn nhân chuyển tiền. Chúng lợi dụng việc điều tra, xử lý hoặc ảnh hưởng đến danh dự nhằm giữ bí mật và hạn chế người dân trao đổi với người thân.

Giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi giả mạo cơ quan chức năng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền.

Sự phát triển của AI cũng đặt ra thách thức mới đối với công tác nhận diện thông tin giả trên không gian mạng. Người dân không thể chỉ dựa vào hình ảnh, giọng nói hoặc nội dung hội thoại để xác định một người có thực sự là cán bộ cơ quan chức năng hay không.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa việc tiếp nhận thông tin phục vụ xác minh và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết vụ việc. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án, người dân cần bình tĩnh. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hay thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người gọi.

Nếu xuất hiện yêu cầu chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch, phục vụ điều tra hoặc tránh bị xử lý, người dân cần coi đây là dấu hiệu cảnh báo. Việc xác minh phải được thực hiện thông qua cơ quan chức năng và các kênh liên hệ chính thức, độc lập với thông tin do người gọi cung cấp.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn và số điện thoại. Các tài liệu như tài khoản nhận tiền cũng cần được cung cấp cho cơ quan công an. Việc trình báo sớm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác minh, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Vụ việc tại Đà Nẵng một lần nữa cho thấy, cùng với những tiện ích mà công nghệ mang lại, AI cũng có thể trở thành công cụ bị tội phạm lợi dụng. Lừa đảo bằng AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ giả mạo mà còn là thủ đoạn đánh vào tâm lý, niềm tin và sự thiếu cảnh giác của người dùng. Nâng cao kỹ năng xác thực thông tin vẫn là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân