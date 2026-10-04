Dùng 50 quả bóng cười mỗi ngày, chàng trai 24 tuổi tổn thương thần kinh

Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nam thanh niên 24 tuổi đến khám trong tình trạng tê bì và yếu cả tay, chân. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện người bệnh bị tổn thương đa dây thần kinh ở tứ chi.

Theo người bệnh, khoảng 2 năm trước, anh bắt đầu sử dụng bóng cười trong những cuộc vui cùng bạn bè. Ban đầu chỉ sử dụng vài quả, nhưng dần tăng số lượng, có thời điểm trung bình khoảng 50 quả mỗi ngày.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu cảm thấy tê bì ở hai bàn chân. Triệu chứng tăng dần, sau đó xuất hiện yếu hai chân rồi lan sang hai tay, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Người bệnh được khám chuyên khoa thần kinh và thực hiện thăm dò điện thần kinh cơ. Kết quả cho thấy có tổn thương đa dây thần kinh tứ chi, trong đó hai chân bị ảnh hưởng nặng hơn hai tay, chủ yếu ở các sợi trục vận động.

Kết hợp triệu chứng lâm sàng, tiền sử sử dụng N₂O kéo dài, kết quả điện thần kinh cơ và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định tình trạng tổn thương thần kinh có liên quan đến việc lạm dụng bóng cười.

Người bệnh được thăm dò điện thần kinh cơ tại Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, cho biết N₂O có thể làm bất hoạt vitamin B12 trong cơ thể. Khi tình trạng này kéo dài, hệ thần kinh có thể bị ảnh hưởng, gây tổn thương tủy sống, các dây thần kinh ngoại biên hoặc đồng thời cả hai.

Ở trường hợp này, hình ảnh chẩn đoán cũng ghi nhận tổn thương tại tủy sống cổ. Cùng với biểu hiện tê bì, yếu tứ chi và kết quả điện thần kinh cơ, các dữ liệu này củng cố chẩn đoán tổn thương thần kinh liên quan đến việc sử dụng N₂O kéo dài.

Bóng cười chứa nitrous oxide (N₂O), còn gọi là khí cười. Trong y tế, N₂O có thể được sử dụng trong một số kỹ thuật gây mê, giảm đau với liều lượng, nồng độ oxy và thời gian được kiểm soát.

Tuy nhiên, việc hít N₂O với mục đích giải trí, đặc biệt sử dụng thường xuyên và số lượng lớn, có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình trạng thiếu hụt chức năng vitamin B12 do N₂O là một trong những cơ chế được ghi nhận liên quan đến tổn thương thần kinh.

Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như tê bì, châm chích ở tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn, mất thăng bằng. Nếu tiếp tục sử dụng mà không được phát hiện và điều trị, tổn thương thần kinh có thể tiến triển và quá trình hồi phục kéo dài.

Hình ảnh tổn thương trên MRI cột sống cổ. Ảnh: BVCC

BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh khuyến cáo, những người có tiền sử sử dụng bóng cười kéo dài, đặc biệt với tần suất cao, cần chú ý các dấu hiệu bất thường về thần kinh. Khi xuất hiện tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng, cần đi khám sớm để được đánh giá và điều trị, tránh để tổn thương tiến triển.