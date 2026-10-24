Dune 3 phá kỷ lục của The Odyssey chỉ sau 24 giờ

Chưa chính thức ra rạp, Dune 3 đã gây chú ý khi vượt qua thành tích đặt vé sớm của The Odyssey, bom tấn do Christopher Nolan đạo diễn. Theo số liệu được công bố ngày 21/10, bộ phim của Denis Villeneuve bán được 33.000 vé trong 24 giờ đầu mở bán tại BFI IMAX ở London, thu về hơn 880.000 bảng Anh, tương đương khoảng 1,2 triệu USD (31,6 tỷ đồng). Đây là kỷ lục doanh thu vé đặt trước trong ngày đầu tại địa điểm này.

Trước đó, The Odyssey nắm giữ thành tích với khoảng 28.000 vé được bán trong 24 giờ đầu, mang về 750.000 bảng Anh, tương đương khoảng 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng). Như vậy, Dune 3 đã vượt qua đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đặt vé sớm tại một trong những địa điểm chiếu IMAX nổi tiếng nhất nước Anh.

Giữa vòng xoáy chiến tranh và quyền lực, cốt lõi của Dune 3 vẫn là một câu chuyện tình yêu.

Đáng chú ý, BFI IMAX không phải một hệ thống rạp trên toàn quốc mà là địa điểm chiếu phim tại London, nổi tiếng với màn hình IMAX lớn nhất nước Anh. Vì vậy, thành tích của Dune 3 phản ánh sức hút của bộ phim tại địa điểm này, chưa đồng nghĩa với việc tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu. Dù vậy, kết quả đặt vé sớm vẫn cho thấy sự quan tâm đáng kể của khán giả dành cho phần phim mới.

Theo bảng xếp hạng doanh thu vé đặt trước trong 24 giờ đầu tại BFI IMAX được công bố, Dune 3 đứng đầu với khoảng 1,2 triệu USD (31,6 tỷ đồng). Xếp sau là The Odyssey với 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng). Dune: Part Two đứng thứ ba với 465.000 USD (khoảng 12,2 tỷ đồng), tiếp đến là Oppenheimer với 328.000 USD (khoảng 8,6 tỷ đồng) và Avatar: Fire and Ash với 155.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng).

Xếp sau là The Odyssey với 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng).

Các con số trên là mức quy đổi gần đúng từ số liệu USD được công bố, sử dụng tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Theo bảng thống kê, Dune 3 vượt xa phần phim trước trong cùng thương hiệu, đồng thời đứng trên hai tác phẩm từng thu hút sự chú ý lớn của khán giả yêu điện ảnh là Oppenheimer và Avatar: Fire and Ash.

Sức hút của Dune 3 còn đến từ việc đây là phần tiếp theo của loạt phim khoa học viễn tưởng do Denis Villeneuve xây dựng từ tiểu thuyết của Frank Herbert. Bộ phim dự kiến tiếp tục câu chuyện của Paul Atreides, do Timothée Chalamet thủ vai, sau những biến động trong Dune: Part Two. Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson và Jason Momoa cũng trở lại, trong khi Robert Pattinson gia nhập dàn diễn viên với vai Scytale.

Theo lịch phát hành được công bố, Dune 3 dự kiến ra rạp ngày 18/12/2026. Trước thời điểm khởi chiếu, BFI IMAX lên kế hoạch tổ chức các suất chiếu sớm định dạng IMAX 70mm từ ngày 15/12. Địa điểm này cũng dự kiến chiếu lại hai phần phim trước từ ngày 11/12, tạo cơ hội để khán giả theo dõi lại hành trình của Paul Atreides trước khi câu chuyện tiếp tục.

Với kỷ lục đặt vé sớm mới, Dune 3 đang tạo lợi thế đáng chú ý trước ngày phát hành. Tuy nhiên, khả năng chuyển sức nóng đặt vé thành doanh thu phòng vé thực tế vẫn cần được kiểm chứng khi phim chính thức ra mắt, đặc biệt trong cuộc cạnh tranh với những bom tấn cùng thời điểm.