'Dune 3' nóng lên từng ngày

Theo The Hollywood Reporter, phim khoa học viễn tưởng tiếp theo của đạo diễn Denis Villeneuve thu về 880.000 bảng Anh (1,2 triệu USD) từ hoạt động bán vé trước, vượt mức 750.000 bảng Anh (1 triệu USD) mà bộ phim sử thi dài ba tiếng của Christopher Nolan từng đạt được.

Vị trí thứ 3 thuộc về Dune: Part Two (2024), với doanh thu bán vé trước chưa bằng một nửa so với The Odyssey, đạt 366.000 bảng Anh. Xếp sau nữa là Oppenheimer với 254.000 bảng Anh và Avatar: Fire and Ash với 116.000 bảng Anh.

Trước đó, ba suất chiếu trong tuần mở màn Dune 3 được mở bán hồi tháng 4 đã cháy vé chỉ trong chưa đầy một tiếng. Theo nguồn tin, Viện Điện ảnh Anh (BFI) sẽ trình chiếu bom tấn này bằng bản phim IMAX 70 mm nguyên bản trong tình trạng hoàn hảo, tiếp tục cam kết của tổ chức trong việc bảo tồn và tôn vinh phim nhựa, đồng thời ủng hộ những nhà làm phim đề cao định dạng này.

Dune 3 công chiếu cuối năm nay. Ảnh: Warner Bros.

Rạp BFI IMAX từng ghi nhận doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất từ trước đến nay khi The Odyssey ra mắt hồi đầu năm nay. Cụ thể, trong các ngày 17-19/7, đây là rạp IMAX có doanh thu cao nhất tại cả Vương quốc Anh lẫn thị trường quốc tế. Tổng doanh thu trong ba ngày đạt 219.867 bảng Anh (296.147 USD) chỉ từ một phòng chiếu.

Dune 3 lấy bối cảnh gần 20 năm sau phần phim trước, Paul Atreides (Timothée Chalamet) sau khi lên ngôi Hoàng đế phải đối mặt với những mối đe dọa đáng sợ mới xuất hiện và sự phản bội rình rập khắp nơi.

Bị ám ảnh bởi những viễn cảnh về sự sụp đổ của Đế chế và sự trở lại của Chani (Zendaya), Paul bị cuốn vào một âm mưu quy mô lớn. Khi kẻ thù ngày càng áp sát, Paul buộc đứng trước lựa chọn quyền lực và số phận của những người anh yêu thương nhất. Ngoài Timothée Chalamet, dự án còn có sự tham gia của hàng loạt ngôi sao Hollywood như Robert Pattinson, Florence Pugh, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem và Josh Brolin.