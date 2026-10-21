'Dune 3' chơi lớn chưa từng có

Dune 3 đang trở thành một trong những bom tấn được chú ý nhất dịp cuối năm 2026 khi tiếp tục đặt trải nghiệm IMAX làm trọng tâm. Theo thông tin được chia sẻ, tác phẩm sẽ có giai đoạn chiếu độc quyền tại hệ thống IMAX trong 3 tuần, tạo lợi thế đáng kể về định dạng trình chiếu trước khi các phim khác có thể tiếp cận suất chiếu IMAX tại những thị trường liên quan.

Điểm đáng chú ý của Dune 3 nằm ở hơn 71 phút hình ảnh mở rộng theo tỷ lệ khung hình IMAX 1.43:1. Với định dạng này, hình ảnh có thể phủ gần như toàn bộ chiều cao màn chiếu tương thích, giúp khán giả quan sát được nhiều chi tiết hơn so với tỷ lệ khung hình thông thường. Theo thông tin từ IMAX, phần hình ảnh mở rộng mang lại lượng hình ảnh nhiều hơn khoảng 40% so với bản chiếu rạp thông thường trong những điều kiện trình chiếu tương ứng.

Phần cuối cùng trong loạt phim Dune từng đoạt nhiều giải thưởng của đạo diễn Denis Villeneuve sẽ ra rạp vào ngày 18-12.

Đây cũng là lý do Dune 3 được xem là bước tiếp nối đáng chú ý trong cách đạo diễn Denis Villeneuve xây dựng thế giới khoa học viễn tưởng trên màn ảnh rộng. Thay vì chỉ dựa vào câu chuyện và dàn diễn viên, bộ phim còn chú trọng định dạng hình ảnh, âm thanh và quy mô trình chiếu để tạo ra trải nghiệm điện ảnh tại rạp.

Thông tin cần lưu ý là tác phẩm được quay một phần bằng máy quay phim IMAX, thay vì toàn bộ quá trình ghi hình đều sử dụng thiết bị này. Tuy nhiên, dự án được thiết kế để khai thác những lợi thế của định dạng IMAX, từ khung hình mở rộng đến hệ thống âm thanh, qua đó nâng cao trải nghiệm của người xem.

Không chỉ có lợi thế về kỹ thuật, Dune 3 còn sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng gồm Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy và Robert Pattinson. Javier Bardem cùng Charlotte Rampling cũng trở lại, góp phần nối tiếp câu chuyện về quyền lực, tình yêu và những lựa chọn của các nhân vật trong vũ trụ Dune.

Nội dung phim lấy bối cảnh gần hai thập kỷ sau khi Paul Atreides giành quyền kiểm soát đế chế. Giờ đây, khi đã trở thành hoàng đế, Paul phải đối mặt với những hệ quả từ triều đại của mình. Các đồng minh cũ xuất hiện trở lại, những mối đe dọa mới dần lộ diện và âm mưu phản bội khiến tình thế ngày càng phức tạp.

Giữa vòng xoáy chiến tranh và quyền lực, cốt lõi của Dune 3 vẫn là một câu chuyện tình yêu.

Trong hành trình đó, Chani tiếp tục giữ vị trí quan trọng khi những bí ẩn xoay quanh cô trở thành một phần của câu chuyện. Paul cũng phải đối diện với những viễn cảnh về sự sụp đổ của đế chế và cái giá phải trả cho quyền lực. Theo giới thiệu chính thức, bộ phim sẽ khép lại bộ ba tác phẩm do Denis Villeneuve đạo diễn.

Với Dune 3, Denis Villeneuve tiếp tục hợp tác cùng nhà quay phim Linus Sandgren, nhà soạn nhạc Hans Zimmer và đội ngũ sáng tạo từng góp phần định hình diện mạo của loạt phim. Kịch bản do Denis Villeneuve và Brian K. Vaughan chấp bút, dựa trên tiểu thuyết của Frank Herbert.

Theo lịch phát hành được công bố, Dune 3 dự kiến ra rạp quốc tế từ ngày 16/12/2026, trong khi thị trường Bắc Mỹ phát hành ngày 18/12/2026. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 18/12/2026 theo thông tin phát hành được chia sẻ.

Việc dành ưu tiên cho IMAX cho thấy tham vọng của Dune 3 trong cuộc đua phòng vé cuối năm. Tuy nhiên, hiệu quả thương mại của chiến lược này vẫn cần được kiểm chứng sau khi phim chính thức ra rạp, đặc biệt khi sức hút của tác phẩm còn phụ thuộc vào phản hồi của khán giả và khả năng cạnh tranh với các bom tấn cùng thời điểm.