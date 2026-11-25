Một cuộc họp của Duma Quốc gia Nga.

Theo đó, chi tiêu ngân sách sẽ lên tới 48,7 nghìn tỷ ruble (593 tỷ USD) vào năm 2027, trong khi thu ngân sách đạt 43,3 nghìn tỷ ruble (527 tỷ USD).

Đối với năm 2028 và 2029, thu ngân sách dự kiến ​​lần lượt là 45,8 nghìn tỷ ruble (558,2 tỷ USD) và 48,6 nghìn tỷ ruble (592 tỷ USD), trong khi chi tiêu được đặt ở mức 50,9 nghìn tỷ ruble (620 tỷ USD) và 53,9 nghìn tỷ ruble (656 tỷ USD).

Thâm hụt ngân sách liên bang dự kiến ​​lần lượt là 5,4 nghìn tỷ ruble (65 tỷ USD); 5,1 nghìn tỷ ruble (62 tỷ USD); và 5,3 nghìn tỷ ruble (64 tỷ USD).

Trong khi đó, doanh thu từ dầu khí được dự báo đạt 7 nghìn tỷ ruble (85 tỷ USD) vào năm 2027; 7,633 nghìn tỷ ruble (93 tỷ USD) vào năm 2028; và 7,726 nghìn tỷ ruble (94 tỷ USD) vào năm 2029.

Doanh thu ngoài dầu khí dự kiến ​​đạt 36,293 nghìn tỷ ruble (442 tỷ USD) vào năm 2027; 38,201 nghìn tỷ ruble (465 tỷ USD) vào năm 2028; và 40,894 nghìn tỷ ruble (498 tỷ USD) vào năm 2029.

Mức trần nợ nước ngoài của nhà nước được ấn định ở mức 56,8 tỷ euro (66,4 tỷ USD) vào ngày 1/1/2028; 55,4 tỷ euro (64,8 tỷ USD) vào ngày 1/1/2029; và 51,6 tỷ euro (60,9 tỷ USD) vào ngày 1/1/2030.

Lạm phát giai đoạn 2027-2029 được dự báo ở mức 4%.

Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) dự kiến ​​đạt 13,216 nghìn tỷ ruble (161 tỷ USD) vào đầu năm 2027; 14,43 nghìn tỷ ruble (175 tỷ USD) vào năm 2028; và 15,07 nghìn tỷ ruble (183 tỷ USD)vào năm 2029.

Theo TASS