Tại phiên họp đầu tiên ngày 30/9, các nghị sĩ đã bầu lại ông Vyacheslav Volodin làm Chủ tịch Duma Quốc gia. Ông Volodin nhận được 406 phiếu trong tổng số 442 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Ông giữ cương vị này từ năm 2016.

Duma Quốc gia khóa 9 cũng có một số thay đổi về cơ cấu tổ chức, trong đó số lượng ủy ban được tăng từ 32 lên 34. Hai ủy ban mới được thành lập gồm Ủy ban Luật Hình sự và Hành chính và Ủy ban Phát triển Kỹ thuật số và Trí tuệ Nhân tạo.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nghị sĩ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho phát triển kinh tế và cảnh báo không để xảy ra sai lầm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, tài chính.

Tổng thống Putin khẳng định hệ thống tài chính và nền kinh tế Nga đang duy trì trạng thái ổn định, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là phải hành động có trách nhiệm trước những thách thức kinh tế. Ông tuyên bố Nga sẽ không “chạy khắp thế giới để cầu xin viện trợ”, trong phát biểu được cho là nhằm đề cập đến Ukraine, quốc gia đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng trong thời chiến.

Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng Nga có một nền dân chủ “cởi mở thực sự”, đồng thời chỉ trích hệ thống bầu cử của Mỹ và tình hình chính trị tại Ukraine. Ông cáo buộc các nước phương Tây áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi ủng hộ Ukraine, đồng thời cho rằng Nga cần nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn bị tốt hơn để cạnh tranh với phương Tây.

Trước đó, trong cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 18-20/9, đảng Nước Nga Thống nhất đã giành đa số áp đảo với 349 ghế trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia. Đảng Cộng sản Liên bang Nga giành 37 ghế, đảng Dân chủ Tự do Nga 23 ghế, đảng Những Con người Mới 19 ghế và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật 17 ghế. Đảng Rodina giành một ghế, trong khi 4 ghế thuộc về các ứng cử viên độc lập. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 59,8%.