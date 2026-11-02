Duke Gardens - Sự kết hợp giữa nghệ thuật thiết kế cảnh quan và đa dạng thực vật

Duke Gardens là một trong những không gian xanh nổi bật của Đại học Duke, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và nghệ thuật thiết kế vườn. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những lối đi uốn lượn giữa thảm cây xanh tạo nên không gian thư thái tại Duke Gardens. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Sự chuyển màu của tán lá tạo nên những mảng màu tự nhiên giữa không gian xanh của khu vườn. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cảnh sắc theo mùa là một trong những yếu tố tạo sức hấp dẫn cho Duke Gardens đối với người yêu thiên nhiên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khi mùa Thu dần hiện diện rõ nét tại Bắc Carolina, sự kết hợp giữa những tán cây chuyển màu, mặt nước phẳng lặng và các khu vườn được chăm chút tạo nên khung cảnh yên bình, đối lập với nhịp sống thường nhật. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Duke Gardens không chỉ mang đến vẻ đẹp của cây cỏ và nghệ thuật thiết kế vườn mà còn tạo điều kiện để con người thư giãn, học hỏi và tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại với thiên nhiên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Với hệ thống lối đi dài khoảng 8km, nhiều khu vườn theo chủ đề và cảnh quan thay đổi theo mùa, Sarah P. Duke Gardens mang đến cho du khách cơ hội khám phá thiên nhiên ngay giữa thành phố Durham. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cổng Gothic là điểm khởi đầu để du khách khám phá các khu vườn và bộ sưu tập thực vật phong phú tại Duke Gardens. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Hồ nước trong xanh tạo điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên tại Duke Gardens. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)