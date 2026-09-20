Đùi phình to như quả bóng suốt 1 năm, đi khám phát hiện ung thư hiếm gặp

Bệnh nhân Đ.Đ.T. (39 tuổi, Hà Nội) đến khám khi nhận thấy vùng đùi phải ngày càng to bất thường. Theo người bệnh, tình trạng này xuất hiện khoảng 1 năm trước và tăng dần theo thời gian.

Điều đáng chú ý, trong suốt thời gian đó, anh gần như không có triệu chứng bất thường. Vùng đùi không đau, không sưng nóng, không đỏ và người bệnh cũng không ghi nhận tiền sử chấn thương tại vị trí này.

Mới đây, anh đi khám tại bệnh viện Medlatec, kết quả cho thấy vùng đùi phải xuất hiện khối bất thường ước tính khoảng 12 cm. Vòng đùi tại vị trí khối u lớn hơn bên đối diện khoảng 10 cm. Khối mềm, ít di động, ranh giới khó xác định, không đau khi ấn. Da phía trên khối u không có biểu hiện bất thường.

Phát hiện ung thư mô mềm từ khối u bất thường 12cm (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được chụp X-quang và MRI. Hình ảnh chụp MRI cho thấy một khối mô mềm lớn nằm dưới da, ở mặt sau trong 1/3 dưới đùi phải. Bác sĩ chỉ định sinh thiết để xác định bản chất khối u.

Kết quả giải phẫu bệnh từ mẫu sinh thiết cho thấy đây một dạng ung thư mô mềm. Các tế bào bất thường nằm rải rác trong nền mô nhầy, xen kẽ mạng lưới mạch máu nhỏ đặc trưng và một số tế bào chứa giọt mỡ. Các đặc điểm này, kết hợp với những xét nghiệm giải phẫu bệnh cần thiết, giúp xác lập chẩn đoán.

Khối u lớn nhưng ít triệu chứng

Theo ThS.BS Mạc Thùy Chi - Chuyên khoa Cơ Xương Khớp MEDLATEC, sarcoma là nhóm ung thư hiếm gặp, có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể. Sarcoma mô mềm thường phát triển từ các mô như cơ, mỡ, mô liên kết, mạch máu hoặc các mô nâng đỡ khác.

Myxoid liposarcoma là một phân nhóm của sarcoma mô mềm, thường xuất hiện ở người trưởng thành và có xu hướng gặp ở các chi, đặc biệt vùng đùi.

Một đặc điểm khiến bệnh dễ bị bỏ qua là khối u có thể phát triển trong thời gian dài mà không gây đau. Người bệnh thường chỉ nhận thấy một vùng cơ thể to lên bất thường hoặc xuất hiện khối dưới da. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể cảm thấy căng tức, nặng vùng tổn thương hoặc hạn chế vận động do khối u chèn ép các cấu trúc xung quanh.

Bác sĩ Chi cho biết nguyên nhân hình thành sarcoma mô mềm thường không thể xác định từ một yếu tố đơn lẻ. Bệnh liên quan đến những biến đổi phân tử khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát. Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận gồm tiền sử xạ trị, một số hội chứng di truyền hiếm gặp và một số phơi nhiễm đặc biệt.

Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí khối u, mức độ lan rộng, đặc điểm mô bệnh học và đáp ứng điều trị. Vì vậy, sau khi xác định bệnh, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ để xác định giai đoạn trước khi lựa chọn phương án điều trị.

Với sarcoma mô mềm khu trú và có khả năng phẫu thuật, phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u với diện cắt an toàn thường là phương pháp điều trị nền tảng. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc kết hợp xạ trị hoặc điều trị toàn thân.

Bác sĩ Chi khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường xuất hiện và tăng dần kích thước, ngay cả khi không đau. Đặc biệt, một khối phần mềm có kích thước khoảng 5 cm trở lên, nằm sâu hoặc tiếp tục phát triển cần được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân.

Khi nghi ngờ sarcoma, việc sinh thiết cần được bác sĩ chuyên khoa lên kế hoạch phù hợp, bởi vị trí và đường sinh thiết có thể ảnh hưởng đến chiến lược phẫu thuật sau đó.