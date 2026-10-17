Ducati Panigale V4 2027 ra mắt Đông Nam Á - mạnh hơn, nhanh hơn

Mẫu superbike Ducati Panigale V4 phiên bản 2027 vừa chính thức ra mắt với hàng loạt nâng cấp về công suất, khung gầm và hệ thống điện tử nhằm tối ưu hiệu suất trên đường đua.

Theo công bố từ thương hiệu Italy, mẫu xe mới ghi nhận thời gian hoàn thành một vòng đua tại trường đua Vallelunga nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ tiền nhiệm.

Tối ưu sức mạnh động cơ

Cả hai phiên bản Panigale V4 và V4 S đều được trang bị khối động cơ Desmosedici Stradale V4 nghiêng 90 độ, dung tích 1.103 cc, sản sinh công suất 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120,6 Nm tại 11,000 vòng/phút, tăng 2 mã lực so với đời trước.

Nhờ nâng cấp hệ thống ống xả, hốc hút gió mở rộng và cải tiến hệ thống bôi trơn, luồng khí nạp được tối ưu hóa tốt hơn. Nếu trang bị thêm hệ thống ống xả đua Akrapovic Full Racing Exhaust Pro, công suất xe sẽ tăng thêm 11 mã lực, mô-men xoắn tăng 7 Nm đồng thời giảm 6,6 kg trọng lượng.

Bên cạnh đó, Ducati đã điều chỉnh tỷ số truyền cuối cùng từ 16/41 sang 17/42, kết hợp cùng giới hạn 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ 2 đến 5.

Thay đổi này giúp giảm bớt số lần sang số trong mỗi vòng đua, tạo sự liền mạch khi tăng tốc thoát cua. Hệ thống khung gầm dạng monocoque cũng được giảm 12% độ cứng xoắn bên nhằm tăng độ bám cho lốp trước khi xe đè góc nghiêng sâu, mang lại cảm giác lái chính xác hơn.

Công nghệ hỗ trợ đua

Về mặt công nghệ, superbike này sở hữu hệ thống phanh động cơ chủ động Dynamic Engine Brake mới giúp điều chỉnh lực phanh động cơ theo tải trọng lốp sau, cùng hệ thống Race Brake Control hỗ trợ gia tăng lực phanh bánh sau khi giảm tốc.

Xe được trang bị bộ đo lường quán tính 6 trục, ABS vào cua, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, hỗ trợ xuất phát cùng 5 chế độ vận hành linh hoạt. Bản V4 S bổ sung thêm tay lái clip-on có thể nâng cao 10 mm cùng hệ thống treo cao cấp.

Phương tiện sử dụng bình xăng nhôm 17 lít, kẹp phanh Brembo Hypure monobloc, lốp Pirelli Diablo Supercorsa V4 và màn hình hiển thị TFT 6,9 inch.

Dự kiến, Panigale V4 mới sẽ có mặt tại các đại lý châu Âu từ tháng 3/2027 trước khi sang thị trường Bắc Mỹ vào tháng 4/2027.

Lần đầu tiên, phiên bản Panigale V4 S tham gia chương trình Factory Made của Ducati, cho phép khách hàng cá nhân hóa màu sơn và trang bị ngay tại nhà máy Borgo Panigale.

Người mua có thể lựa chọn các tông màu độc quyền thuộc dải Icon, Style, Sophistication hoặc 5 sắc màu đặc biệt hợp tác cùng bộ phận Ad Personam của Lamborghini, bên cạnh các gói nâng cấp phanh PRO, nồi khô STM và gác chân điều chỉnh.

Bản tiêu chuẩn sở hữu phối màu đỏ Ducati Red truyền thống đi kèm khung xe màu xám Urban Grey.

Đan Thanh