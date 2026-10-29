Ducati Panigale V4 2027 có giá từ 723 triệu đồng

Theo Paultan, Ducati giới thiệu Panigale V4 phiên bản 2027 với những nâng cấp về động cơ, khung sườn và hệ thống điện tử. Mẫu superbike của hãng xe Italy có hai phiên bản V4 và V4 S, dự kiến bán tại châu Âu từ tháng 3/2027.

Ducati Panigale V4 2027.

Panigale V4 2027 sử dụng động cơ Desmosedici Stradale V4 dung tích 1.103 phân khối, công suất 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút, tăng 2 mã lực so với đời trước. Mô-men xoắn cực đại đạt 120,6 Nm tại 11.000 vòng/phút. Đây là thông số dành cho cấu hình châu Âu, trong khi phiên bản tại Mỹ có công suất 209 mã lực.

Ducati cải tiến hệ thống xả, cửa hút gió và hệ thống bôi trơn nhằm tăng hiệu suất động cơ. Hãng cũng điều chỉnh tỷ số truyền cuối, giúp xe hạn chế số lần chuyển số khi chạy trên đường đua. Tùy chọn ống xả Akrapovic Full Racing Exhaust Pro có thể tăng thêm 11 mã lực, đồng thời giảm 6,6 kg trọng lượng.

Điểm thay đổi đáng chú ý khác nằm ở khung sườn, với độ cứng theo phương ngang giảm 12%, giúp bánh trước duy trì độ bám khi xe nghiêng ở góc lớn. Chiều dài cơ sở giảm 8mm, kết hợp cánh gió khí động học được thiết kế lại nhằm cải thiện khả năng chuyển hướng và độ ổn định ở tốc độ cao.

Ducati Panigale V4 2027.

Theo Ducati, trong thử nghiệm tại đường đua Vallelunga (Italy), Panigale V4 mới hoàn thành mỗi vòng nhanh hơn trung bình 0,4 giây so với phiên bản trước.

Về công nghệ, xe bổ sung hệ thống phanh động cơ thích ứng Dynamic Engine Brake (DEB) và Race Brake Control (RBC), hỗ trợ kiểm soát xe khi giảm tốc và vào cua. Các trang bị khác gồm ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, chống bốc đầu, sang số nhanh và 5 chế độ lái.

Hai phiên bản khác biệt chủ yếu ở hệ thống treo và trọng lượng. Panigale V4 tiêu chuẩn sử dụng phuộc Showa phía trước, giảm xóc Sachs phía sau, trọng lượng 191 kg khi không có nhiên liệu. Bản V4 S trang bị hệ thống treo điện tử Ohlins, vành nhôm rèn, ắc quy lithium và tay lái điều chỉnh độ cao, trọng lượng 187 kg.

Cả hai sử dụng phanh Brembo Hypure, lốp Pirelli Diablo Supercorsa V4, bình xăng 17 lít và màn hình TFT 6,9 inch.

Riêng Panigale V4 S lần đầu có chương trình cá nhân hóa Factory Made, cho phép khách hàng lựa chọn màu sơn, tem trang trí và một số trang bị ngay tại nhà máy Ducati ở Italy.

Tại Mỹ, Panigale V4 2027 có giá từ 27.995 USD (khoảng 723 triệu đồng), trong khi bản V4 S từ 35.995 USD (khoảng 930 triệu đồng). Xe dự kiến đến Bắc Mỹ từ tháng 4/2027, sau châu Âu một tháng.