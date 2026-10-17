Đức yêu cầu Mỹ khôi phục đầy đủ hoạt động Starlink tại Ukraine

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo Kyiv Post, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin đang yêu cầu Washington giải thích về tình trạng gián đoạn, dù chưa xác định được nguyên nhân. “Những hạn chế này phải được dỡ bỏ”, ông Wadephul tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Vụ việc liên quan đến các kết nối Starshield, phiên bản mạng vệ tinh của SpaceX phục vụ các cơ quan chính phủ và hoạt động quân sự, an ninh. Theo các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 14-10, hệ thống bất ngờ áp dụng giới hạn tốc độ mà không báo trước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay không người lái (UAV), trinh sát, hậu cần và liên lạc tại tiền tuyến.

Các nguồn tin Ukraine cho biết kết nối Starshield khi di chuyển đã được khôi phục vào ngày 15-10, nhưng chưa làm rõ liệu những giới hạn về tốc độ còn tồn tại hay không. Kiev đang trao đổi với các bên liên quan để xác định nguyên nhân sự cố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những hạn chế đối với Starlink đã khiến nước này phải trả giá bằng sinh mạng con người, song không xác định bên ra quyết định.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk khẳng định Starshield thuộc sở hữu và nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Theo ông, mọi giới hạn về tốc độ hoặc cách sử dụng đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ.