Một chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Dự án điều tra "Inside Deutsche Bank" do hơn 200 nhà báo thuộc trên 50 cơ quan truyền thông hàng đầu thế giới – bao gồm Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, New York Times và đài truyền hình ZDF – cùng phối hợp thực hiện. Họ đã phân tích hơn 15 triệu tài liệu và thư điện tử nội bộ bị rò rỉ từ hai nhân sự tố giác giấu tên. Kết quả điều tra chỉ ra rằng trong nhiều giai đoạn, Deutsche Bank đã đặt lợi ích thương mại lên trên việc tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế, quy định phòng chống rửa tiền và các quy trình kiểm soát của chính mình.

Cụ thể, ngân hàng từng tìm cách mở rộng thị trường tại Nga và tiếp cận giới tài phiệt nước này ngay trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, bất chấp các cảnh báo nghiêm ngặt về rủi ro pháp lý. Mặc dù sau đó đã tuyên bố rút khỏi thị trường này, chi nhánh của Deutsche Bank tại Nga năm 2025 vẫn duy trì 162 nhân viên và tạo ra khoản lợi nhuận trước thuế 61 triệu euro (khoảng 67 triệu USD).

Bên cạnh đó, hồ sơ rò rỉ còn chứa đựng nhiều tình tiết mới về mối quan hệ làm ăn lâu năm giữa ngân hàng và tỷ phú Jeffrey Epstein (người từng bị kết án về tội phạm tình dục đối với trẻ em) cùng các cơ chế tối ưu hóa thuế gây tranh cãi. Tài liệu cũng cho thấy nguy cơ Deutsche Bank để các mạng lưới tội phạm lợi dụng hệ thống nhằm luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Sau thông tin về cuộc điều tra trên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố Deutsche Bank phải cung cấp sự minh bạch tuyệt đối về cách thức xử lý các sai phạm và lỗ hổng kiểm soát nội bộ trong quá khứ, cũng như phương án ngăn ngừa tái diễn. Ông nhấn mạnh các cơ quan quản lý độc lập và cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng những nội dung vừa được công bố.

Tại Manila (Philippines), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích ngân hàng Đức, khẳng định hành vi để lộ thông tin tài chính của ông ra bên ngoài là hoàn toàn bất hợp pháp. Hồ sơ điều tra tiết lộ hồi năm 2017 một nhân viên Deutsche Bank đã gửi nhầm đường dẫn tải dữ liệu thuế của 1.586 tài khoản ngân hàng cho một cố vấn thuế bên ngoài, trong đó có ba tài khoản của ông Trump.

Phản hồi trước làn sóng chỉ trích, Giám đốc điều hành (CEO) Christian Sewing thừa nhận bản thân từng có những sai sót trong quá trình điều hành, song khẳng định định hướng tái cấu trúc mà ông vạch ra cho ngân hàng từ năm 2018 đến nay là hoàn toàn đúng đắn. Ông bày tỏ tin tưởng ngân hàng sẽ không phải đối mặt với các thiệt hại tài chính hay kiện tụng lớn do phần lớn vấn đề đã được giải quyết từ trước.

Dù vậy, vụ việc là đòn mạnh vào uy tín của ông Sewing, người được ghi nhận đã vực dậy ngân hàng sau chuỗi bê bối cho vay thế chấp dưới chuẩn tại Mỹ. Trọng tâm thời gian tới là liệu các cơ quan chức năng có mở thêm các cuộc thanh tra hay không, cũng như ngân hàng sẽ trả lời ra sao trước những câu hỏi về bảo vệ dữ liệu khách hàng và kiểm soát nội bộ.