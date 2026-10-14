Đức xét xử cựu sĩ quan Ukraine bị cáo buộc phá hoại đường ống Nord Stream gây chấn động châu Âu

Bị cáo được xác định là Serhii K. theo quy định bảo vệ danh tính của Đức. Các công tố viên cáo buộc người này chỉ huy một nhóm đặc vụ Ukraine, gồm thợ lặn và chuyên gia chất nổ, lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch phá hoại đường ống Nord Stream.

Các công tố viên Đức nhận định những hành vi mà Serhii K. bị cáo buộc, bao gồm tấn công mục tiêu dân sự và phá hủy cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn các dịch vụ công, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Theo giả thuyết điều tra, mục tiêu của chiến dịch là làm gián đoạn nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Đây là lần đầu tiên các bằng chứng thu thập trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm được đưa ra xem xét công khai tại tòa. Vụ án đặt Chính phủ Đức trước tình thế nhạy cảm, khi Berlin vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, trong khi các manh mối điều tra được cho là hướng về phía Kyiv. Moscow ngày 12/10 tuyên bố kỳ vọng phiên tòa đưa ra một “phán quyết công bằng”, làm rõ danh tính những người trực tiếp thực hiện và các cá nhân đứng sau chỉ đạo chiến dịch.

Do tập đoàn Gazprom của Nga xây dựng, hệ thống Nord Stream nằm ở độ sâu khoảng 80–110 m dưới biển Baltic, với tổng công suất thiết kế lên tới 110 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Trong nhiều năm, đây là một trụ cột quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Berlin và Moscow.

Các vụ nổ Nord Stream đã chấm dứt trên thực tế mối quan hệ phụ thuộc lâu dài của Đức vào khí đốt tự nhiên từ Nga. Trước khi xảy ra vụ phá hoại, khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức được vận chuyển qua đường ống Nord Stream 1.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 2/2027, trong bối cảnh vụ việc có thể tác động đến tranh luận chính trị tại Đức về quan hệ với Nga và chính sách hỗ trợ Ukraine. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận suốt hơn một năm qua, đã kêu gọi chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và khôi phục quan hệ năng lượng với Moscow.

Những diễn biến tại phiên tòa vì vậy có thể tiếp tục làm nóng tranh luận về chính sách đối ngoại và an ninh năng lượng của Đức.