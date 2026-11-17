Đức dễ dàng đè bẹp Hà Lan trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng đậm đà kể trên đánh dấu đêm thăng hoa nhất của Jurgen Klopp kể từ khi dẫn dắt tuyển Đức, giúp đội chủ nhà hoàn thành mục tiêu buộc phải thắng để vượt mặt chính đối thủ. Ngược lại, đây là thất bại đầu tiên và nặng nề nhất của huấn luyện viên Xavi Hernandez trên cương vị thuyền trưởng tuyển Hà Lan.

Nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Đức nhanh chóng đẩy cao đội hình, tuy nhiên "Die Mannschaft" vấp phải lối chơi phản công đầy khó chịu của đội khách trong hiệp một. Hà Lan thậm chí tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn khi Crysencio Summerville trượt chân đáng tiếc ở tư thế thuận lợi phút 19, trước khi Donyell Malen đánh đầu vọt xà từ quả tạt của Cody Gakpo ít phút sau đó.

Đức dần gia tăng sức ép ở nửa cuối hiệp một. Sau cú dứt điểm trúng cột dọc ở phút 32, Derry Scherhant lên tiếng đúng lúc ở phút 41. Nhận đường chuyền của Joshua Kimmich, anh ngoặt bóng vào trung lộ rồi tung cú sút hiểm hóc vào khung thành thủ môn Bart Verbruggen, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuyển Đức dễ dàng đè bẹp Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ, Hà Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng Denzel Dumfries không thể đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần, còn cú cứa lòng của Cody Gakpo bị Marc-Andre ter Stegen cản phá.

Bước ngoặt quyết định đến ở phút 60 khi Florian Wirtz xoay người cứa lòng bằng chân trái đẹp mắt từ cự ly hơn 20 m, đưa bóng vào góc cao, nhân đôi cách biệt cho "Die Mannschaft".

Bàn thua thứ hai khiến hệ thống phòng ngự của Hà Lan hoàn toàn sụp đổ trong 30 phút cuối. Phút 65, Nico Schlotterbeck bay người đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt của Brajan Gruda, nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, Gruda tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng và trả ngược dọn cỗ để Wirtz sút tung nóc lưới ở phút 71, hoàn tất cú đúp. Đến phút 78, chính Gruda băng vào đá bồi vào lưới trống sau khi cú sút của Scherhant bị Verbruggen đẩy trúng cột dọc, ấn định tỷ số 5-0.

Đức hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp theo cách đầy thuyết phục, ghi tới 5 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,52, trong khi Hà Lan chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng đích cả trận. Thầy trò Klopp sẽ biết được đối thủ ở vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3/2027 sau lễ bốc thăm ngày 20/11 tới.

Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.