Trên sân Olympiastadion rạng sáng 17/11, Đức của HLV Jurgen Klopp nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Hà Lan.

Đội khách vẫn có cơ hội đáng chú ý ở phút 26, khi Cody Gakpo căng ngang thuận lợi nhưng Donyell Malen không thể dứt điểm thành công.

HLV Xavi. Ảnh: EPA

Sau nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương, Đức cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 41. Derry Scherhant đi bóng vượt qua sự truy cản của Denzel Dumfries trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, khiến thủ môn Bart Verbruggen không thể cản phá.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan hoàn toàn đánh mất thế trận và nhanh chóng sụp đổ trước sức tấn công của đội chủ nhà. Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chỉ 5 phút sau, Nico Schlotterbeck đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Brajan Gruda.

Thảm họa tiếp tục ập đến với Hà Lan ở phút 71. Gruda đột phá bên cánh phải rồi căng ngang để Wirtz dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp. Đến phút 77, chính Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Đức, khép lại màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà.

Đức vùi dập Hà Lan 5 bàn. Ảnh: Lisi Niesner/Reuters

Thất bại này chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của Hà Lan dưới thời Xavi, đồng thời trở thành trận thua có cách biệt lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của ông, tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan trong một trận đấu chính thức, kể từ sau trận thua Tây Đức 0-7 năm 1959.

Đáng chú ý, chỉ ba ngày trước, Hà Lan còn thắng Hy Lạp 7-0. Sự tương phản giữa hai màn trình diễn khiến thất bại trước Đức càng trở nên cay đắng với Xavi. Dù vậy, Hà Lan vẫn giành quyền vào tứ kết Nations League với vị trí nhì bảng A2, có cùng 11 điểm với Đức và Hy Lạp. Đức đứng đầu bảng nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Theo các nguồn tin sau trận, Xavi thừa nhận màn trình diễn của Hà Lan thật đáng hổ thẹn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Nhà cầm quân này cũng không lấy sự vắng mặt của Virgil van Dijk và Frenkie de Jong làm lý do bào chữa cho thất bại.