Đức và Nga nối lại tiếp xúc cấp ngoại trưởng sau hơn 4 năm

Theo các nguồn tin từ hai bên, cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút, tập trung vào quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Wadephul cho biết đã cảnh báo người đồng cấp Nga về nguy cơ tiếp tục leo thang căng thẳng sau vụ thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle, miền Đông Đức, hồi tháng 8. Chính phủ Đức trong tháng này kết luận Nga đứng sau vụ việc, trong khi Đại sứ quán Nga tại Berlin bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “một hành động khiêu khích được bịa đặt”.

Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Wadephul kêu gọi Nga tránh những động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Đức, châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Wadephul cũng đề nghị Nga thực hiện các bước nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine và kêu gọi Moscow tham gia đàm phán. Ngoại trưởng Đức đồng thời nhấn mạnh Berlin tiếp tục ủng hộ Ukraine và duy trì sức ép kinh tế đối với Nga.

Một nội dung đáng chú ý khác là vấn đề xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Ông Wadephul kêu gọi Nga “làm mọi điều có thể” để đạt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu lương thực và năng lượng qua tuyến hàng hải này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông không nghe được điều gì mới từ phía Đức ngoài những lập trường mà Berlin đã nhiều lần công khai. Ông cho biết Nga đang thảo luận với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đức-Nga vẫn căng thẳng kể từ năm 2022. Tuy nhiên, việc Ngoại trưởng hai bên chủ động gặp nhau đã phản ánh mong muốn duy trì kênh trao đổi trực tiếp giữa các nước châu Âu và Moscow. Cuộc gặp cũng cho thấy Berlin không muốn các nước châu Âu hoàn toàn để người Mỹ đảm nhiệm việc duy trì liên lạc với Nga, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.