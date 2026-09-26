Đức và Áo triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến

Theo thông báo ngày 25/9 của Viện Kiểm sát Tối cao Karlsruhe, Cục Cảnh sát Hình sự bang Baden-Württemberg, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) và Cơ quan Mạng Liên bang Đức, các số điện thoại trên chủ yếu được sử dụng trong các vụ “lừa đảo giao dịch trực tuyến”, trong đó các đối tượng lập các sàn giao dịch giả để dụ người dân đầu tư.

Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy nhiên, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Kể từ khi “Chiến dịch Herakles” được triển khai, tổng cộng 13.888 số điện thoại tại Đức và Áo đã bị ngừng hoạt động, trong đó có 13.397 số của Đức và 491 số của Áo. Các cuộc điều tra đang tập trung vào những đối tượng chưa xác định danh tính, bị nghi ngờ thực hiện hoạt động lừa đảo có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.

Cơ quan chức năng Đức trước đó cũng đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm triệt phá các đường dây này. Trong năm 2025, hơn 2.200 tên miền liên quan các sàn giao dịch bị nghi giả mạo đã bị đánh sập. Khoảng 3.500 số điện thoại được sử dụng để gọi cho nạn nhân cũng bị ngừng hoạt động.

Cơ quan chức năng nhận định các cuộc gọi là một phần trong hoạt động của những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, được tổ chức theo mô hình phân công nhiệm vụ. Các đối tượng không chỉ tiếp cận nạn nhân qua điện thoại mà còn sử dụng mạng xã hội, các trang tin giả và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Chúng quảng cáo những khoản đầu tư được giới thiệu là có khả năng sinh lời cao, trong một số trường hợp sử dụng hình ảnh hoặc tên của người nổi tiếng để tạo lòng tin.